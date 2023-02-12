"Было 4 пополнения, никто не вернулся": "мобики" из РФ о высоте ВСУ, которую не могут взять полгода (видео)

За полгода ВСУ на этой высоте уже положили 2 батальона кафиров, рассказывают мобилизованные россияне.

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Военнослужащие полка 1231 г. ВС РФ из Татарстана, который передали под командование так называемой "ДНР", возмущены, что их отправляют на убой на высоту, которую ВСУ держат уже более полугода. Об этом они рассказали в своем видеообращении, которое появилось в Сети.

"Руководству нет до нас ни одного дела. Мы для них, как расходный материал. Их девиз "воюем до последнего солдата, а потом пришлем новых". Нас прислали сюда, а потом разбросали по 6 человек, забрали всю технику и гуманитарную помощь. 5 февраля нас послали на штурм без какой-либо подготовки. У каждого было по 4 магазина. О медикаментах я вообще молчу", — рассказывают оккупанты.

По их словам, взять штурмом позицию ВСУ им не удалось, как и их предшественникам. Украинские защитники держат эту высоту уже более полугода, нанося безумные потери ВС РФ и воякам так называемой "ДНР".

"По нас работали минометы, АГС, танки, а наша поддержка 3-4 раза отработала и сказала, что дальше работать не может. Там уже положили 2 батальона, их уже никак оттуда не достать. Мы хотим донести до вас ту информацию, которую от вас скрывают. Мы уже четвертое пополнение, которое сюда приехало. И никто оттуда еще не вернулся — все или 200-е, или 300-е., — рассказывают "мобики".

Жены оккупантов, по их словам, по этому поводу обратились в прокуратуру в РФ, но там пожали плечами, мол, "ДНР" к России не относится, поэтому нужно им обращаться в прокуратуру "ДНР". Мобилизированные также понимают, что высоту, которую так умело удерживают украинские защитники, голыми руками им не взять.

[ + – ] За полгода ВСУ на этой высоте уже положили 2 батальона кафиров, рассказывают мобилизованные россияне

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