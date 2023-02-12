"Було 4 поповнення, ніхто не повернувся". "Мобіки" з РФ про висоту ЗСУ, яку не можуть взяти пів року

За пів року ЗСУ на цій висоті вже поклали 2 батальйони окупантів, розповідають мобілізовані росіяни.

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Військовослужбовці полку 1231 ЗС РФ з Татарстана, який передали під командування так званої "ДНР", обурені, що їх відправляють на забій на висоту, яку ЗСУ тримають вже понад пів року. Про це вони розповіли у своїму відеозверненні, яке з'явилося в Мережі.

"Керівництву немає до нас жодного діла. Ми для них, як розхідний матеріал. Їхній девіз "воюємо до останнього солдата, а потім пришлемо нових". Нас прислали сюди, а потім розкидали по 6 людей, забрали всю техніку і гуманітарну допомогу. 5 лютого нас послали на штурм без будь-якої підготовки. У кожного було по 4 магазина. Про медикаменти я взагалі мовчу", — розповідають гуртом окупанти.

За їхніми словами, взяти штурмом позицію ЗСУ їм не вдалося, як і їхнім попередникам. Українські захисники тримають цю висоту вже понад пів року, завдаючи шалених втрат ЗС РФ та воякам так званої "ДНР".

"По нас працювали міномети, АГС, танки, а наша підтримка 3-4 рази відпрацювала і сказала, що далі працювати не може. Там вже поклали 2 батальйони, їх вже ніяк звідти не дістати. Ми хочемо донести до вас ту інформацію, яку від вас приховують. Ми вже четверте поповнення, яке сюди приїхало. І ніхто звідти ще не повернувся — усі або 200-ті, або 300-ті. Ми реально бачили ці братьські могили, які лежать там по пів року, і їх не забирають звідти", — розповідають "мобіки".

Дружини окупантів, за їхніми словами, з цього приводу звернулися до прокуратури в РФ, але там знизали плечима, мовляв, "ДНР" до Росії не відноситься, тож потрібно їм звертатися до прокуратури "ДНР". Мобілізовані також розуміють, що висоту, яку так вправно утримують українські захисники, голими руками їм не взяти.

[ + – ] За пів року ЗСУ на цій висоті вже поклали 2 батальйони окупантів, розповідають мобілізовані росіяни

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