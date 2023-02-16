Через провали у битві за Вугледар: військові можливості ЗС РФ тепер під питанням, — NYT

За оцінками західних військових, більшість російської армії вже воює в Україні. Проте РФ відправила мобілізованих із мінімальним рівнем підготовки, які навряд чи зможуть забезпечити серйозний організований наступ.

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У той час, як Росія активізує наступ на сході України, кілька тижнів невдалих атак на місто Вугледар Донецької області призвели до того, що дві російські бригади були розбиті. Це викликає сумнів, що Росія здатна відновити та підтримувати стійкі великомасштабні наземні наступи. Про це повідомляє видання The New York Times, проаналізувавши ситуацію на фронті.

Журналісти пишуть, що битва за Вугледар розглядалася як початковий крок в очікуваному весняному наступі росіян, вона продовжується з кінця січня, але масштаби втрат Москви тільки зараз починають проявлятися.

В останні тижні Росія відправила у зону воєнних дій десятки тисяч військових, багато з яких виявилися недосвідченими новобранцями. За оцінками західних військових, більшість російської армії вже воює в Україні.

Водночас бої за Вугледар дорого коштували і Україні як у вигляді втрат, так і у вигляді величезної кількості боєприпасів, які вона витратила для відбиття величезної кількості наземних військ Росії.

Після невдалого наступу ЗС РФ на місто в листопаді Москва звернулася до мобілізованих новобранців для поповнення своїх лав. Але військові аналітики вважають, що ці війська мали лише мінімальний рівень підготовки, і, ймовірно, недостатній для проведення серйозного організованого наступу.

Крім того, у Вугледарі росіяни зіткнулися зі ще однією проблемою — РСЗВ HIMARS. Через це російське командування було змушене розміщувати великі концентрації сил на понад 80 км від фронту. Через це було важко атакувати швидко чи раптово.

Нагадаємо, 13 лютого ЗМІ повідомляли, що ЗСУ під Вугледаром знищили елітну бригаду морпіхів ЗС РФ. У той же час, представник Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський розповів, що за тиждень росіяни втратили майже 130 одиниць техніки, зокрема 36 одиниць танків.

15 лютого представник ГУР Андрій Юсов заявив, що російські війська атакують Вугледар і Бахмут, щоб відтермінувати контрнаступ ЗСУ. За його словами, активність окупантів останніми місяцями не можна порівнювати з тим, що було рік тому.