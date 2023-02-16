Из-за провалов в битве за Угледар: военные возможности ВС РФ теперь под вопросом, — NYT

По оценкам западных военных, большая часть российской армии уже воюет в Украине. Однако РФ отправила мобилизированных с минимальным уровнем подготовки, которые вряд ли смогут обеспечить серьезное организованное наступление.

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В то время как Россия активизирует наступление на востоке Украины, несколько недель неудачных атак на город Угледар Донецкой области привели к тому, что две российские бригады были разбиты. Это вызывает сомнение, что Россия способна возобновить и поддерживать устойчивые крупномасштабные наземные наступления. Об этом сообщает издание The New York Times, проанализировав ситуацию на фронте.

Журналисты пишут, что битва за Угледар рассматривалась как начальный шаг в ожидаемом весеннем наступлении россиян, она продолжается с конца января, но масштабы потерь Москвы только сейчас начинают проявляться.

В последние недели Россия отправила в зону военных действий десятки тысяч военных, многие из которых оказались неопытными новобранцами. По оценкам западных военных, большая часть российской армии уже воюет в Украине.

В то же время бои за Угледар дорого обошлись и Украине как в виде потерь, так и в виде огромного количества боеприпасов, которые она израсходовала для отражения растущего числа наземных войск России.

После неудачного наступления ВС РФ на город в ноябре Москва обратилась к вновь мобилизованным новобранцам для пополнения своих рядов. Но военные аналитики считают, что у этих войск был лишь минимальный уровень подготовки, и, вероятно, недостаточный для проведения серьезного организованного наступления.

Кроме того, в Угледаре россияне столкнулись с еще одной проблемой — РСЗО HIMARS. Из-за этого российское командование было вынуждено размещать большие концентрации сил на более 80 км от фронта. Из-за этого было трудно атаковать быстро или внезапно.

Напомним, 13 февраля СМИ сообщали, что ВСУ под Угледаром уничтожили элитную бригаду морпехов ВС РФ. В то же время представитель Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашкивский рассказал, что за неделю россияне потеряли около 130 единиц техники, в том числе 36 единиц танков.

15 февраля представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что российские войска атакуют Угледар и Бахмут, чтобы отстрочить контрнаступление ВСУ. По его словам, активность оккупантов в последние месяцы нельзя сравнивать с тем, что было год назад.