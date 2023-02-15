Россияне атакуют Угледар и Бахмут, чтобы отсрочить контрнаступление ВСУ, — ГУР

По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, активность оккупантов в последние месяцы нельзя сравнивать с тем, что было год назад. Однако у врага есть резерв живой силы, который россияне продолжат использовать.

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Российские войска продолжают атаковать Бахмут и Угледар Донецкой области для того, чтобы хоть как-то отсрочить контрнаступление украинской армии. Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он подчеркнул, что несмотря на все прилагаемые усилия россияне не смогут избежать наступления ВСУ. В настоящее время украинские военные готовятся к операции, и в РФ это осознают.

"Поэтому враг спешит и сейчас продолжает делать крепкие атаки и по Угледару, и по Бахмуту, понимая, что наступление украинских сил неизбежно, пытаясь его сбить определенным образом", — уточнил Юсов.

При этом он подчеркнул, что не стоит сравнивать активность оккупантов в последние месяцы с тем, что было год назад, во время полномасштабного вторжения.

"Мы видим, что они не могут выполнить поставленные задачи, однако это не значит, что дальнейших попыток не будет", — прокомментировал Юсов.

Представитель украинской разведки объясняет, что у оккупантов есть резерв, есть накопленная живая сила. Однако параллельно с этим они сталкиваются с дефицитом техники и боеприпасов.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны в своей сводке за 14 февраля заявили, что решение Украины защищать Бахмут является стратегически обоснованным. Несмотря на все издержки, защита города вынудила Россию использовать большую часть наемников ЧВК "Вагнер" в качестве силы и задействовать ценные российские воздушно-десантные силы для поддержания наступательных операций.