Стратегически важен: аналитики ISW объяснили, зачем ВСУ так долго удерживают Бахмут

По словам экспертов, если бы российские войска взяли Бахмут без значительного сопротивления, они могли бы начать более широкую операцию. Тогда украинским силам пришлось бы строить оборонительную линию на менее выгодной местности.

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Решение Украины защищать Бахмут является стратегически обоснованным. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете сказано, что несмотря на все издержки, защита Бахмута является правильным решением, поскольку вынудила Россию использовать большую часть наемников ЧВК "Вагнер" в качестве силы и задействовать ценные российские воздушно-десантные силы для поддержания наступательных операций.

"Украинская оборона Бахмута привела к ослаблению значительных российских сил и, вероятно, создаст благоприятные условия для будущего украинского контрнаступления", — сказано в отчете.

При этом, как пишут аналитики, если бы российские войска взяли Бахмут без значительного сопротивления, они могли бы начать более широкую операцию. Тогда украинским силам пришлось бы строить оборонительную линию на менее выгодных рубежах.

"Таким образом, оборона Бахмута Украиной и попытка создать условия для контрнаступления, вероятно, являются взаимодополняющими, а не взаимоисключающими действиями", — сказано в отчете.

Также аналитики заявили, что Министерство обороны РФ не только вербуют заключенных в российских тюрьмах, но и использует их как "пушечное мясо". При этом военачальники не хотят интегрировать зэков в регулярные соединения. К примеру, завербованных заключенных отправляют воевать в составе сил так называемой "ЛНР".

"ISW ранее наблюдал случаи плохого обращения с российскими прокси-вооруженными формированиями со стороны обычных вооруженных сил России, и российское командование, возможно, стремилось не нарушать моральный дух подразделений, интегрируя осужденных", — заявили эксперты.

Ранее Фокус писал, что в Германии рассказали, когда Украина получит танки и истребители. Борис Писториус заявил, что прежде чем говорить о поставках истребителей, необходимо в ближайшие 3-4 месяца обезопасить украинское небо.

Еще напомним, что СМИ рассказали новые детали о будущем пакете военной помощи Украине от США. По словам журналистов, в Вашингтоне планируют сделать громкое заявление в день годовщины полномасштабного российского вторжения 24 февраля.