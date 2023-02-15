10 млрд долларов: СМИ рассказали новые детали о будущем пакете военной помощи Украине от США

По словам журналистов, в Вашингтоне планируют сделать громкое заявление в день годовщины полномасштабного российского вторжения 24 февраля.

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США готовят новый пакет помощи в размере 10 миллиардов долларов, чтобы помочь Украине отбиться от российского наступления. Об этом пишет издание Skу News.

Сообщается, что неназванные официальные лица США заявили, что администрация Джо Байдена готовит несколько объявлений, направленных на демонстрацию непоколебимой поддержки США Украине в день годовщины войны с РФ.

В материале сказано, что речь идет не только о поставках оружия Украине, но и новых санкциях против России. Правда, как ожидается, новый пакет не будет включать истребители F-16, о которых просил Соединенные Штаты президент Украины Владимир Зеленский.

Официальные лица рассказали журналистам, что помощь в размере 10 млрд долларов будет прямой бюджетной помощью правительству Украины.

Напомним, что ранее о том, что Штаты готовятся объявить о новом пакете помощи писали журналисты из Washington Post со ссылкой на свои источники. В Белом доме стремятся избежать любых признаков ослабления поддержки Украины. Правда, некоторые аналитики предполагают, что решающие преимущество на фронте в ближайшее время не получит ни Украина, ни Россия.

Также Фокус писал, что более 300 боевых машин прибыли в немецкий порт из США. По информации журналистов, военную технику везут на базу США в Мангейме, где, вероятно будут проходить обучение украинские военные.

Еще сообщалось, что чиновники США оценили ситуацию под Бахмутом. Представители Пентагона и Белого дома отметили, что несмотря на некоторые успехи российских войск, противник несет огромные потери.