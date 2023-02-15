10 млрд доларів: ЗМІ розповіли нові деталі про майбутній пакет військової допомоги Україні від США

За словами журналістів, у Вашингтоні планують зробити гучну заяву у день річниці повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.

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США готують новий пакет допомоги у розмірі 10 мільярдів доларів, аби допомогти Україні відбитися від російського наступу. Про це пише видання Skу News.

Повідомляється, що неназвані офіційні особи США заявили, що адміністрація Джо Байдена готує кілька оголошень, спрямованих на демонстрацію непохитної підтримки США Україні у день річниці війни з РФ.

У матеріалі сказано, що йдеться не лише про постачання зброї Україні, а й нові санкції проти Росії. Щоправда, як очікується, новий пакет не включатиме винищувачі F-16, про які просив Сполучені Штати президент України Володимир Зеленський.

Офіційні особи розповіли журналістам, що допомога у розмірі 10 млрд доларів буде прямою бюджетною допомогою уряду України.

Нагадаємо, що раніше про те, що Штати готуються оголосити про новий пакет допомоги, писали журналісти з Washington Post з посиланням на свої джерела. У Білому домі прагнуть уникнути будь-яких ознак ослаблення підтримки України. Щоправда, деякі аналітики припускають, що вирішальну перевагу на фронті найближчим часом не отримає ні Україна, ні Росія.

Також Фокус писав, що понад 300 бойових машин прибули до німецького порту зі США. За інформацією журналістів, військову техніку везуть на базу США в Мангеймі, де, ймовірно, проходитимуть навчання українські військові.

Ще повідомлялося, що чиновники США оцінили ситуацію під Бахмутом. Представники Пентагону та Білого дому зазначили, що незважаючи на деякі успіхи російських військ, противник зазнає величезних втрат.