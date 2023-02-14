Включно з БМП Bradley: понад 300 бойових машин прибули до німецького порту зі США (фото)

За інформацією журналістів, військову техніку везуть на базу США в Мангеймі, де, ймовірно, проходитимуть навчання українські військові.

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У німецькому порту Бремерхафен зафіксовано скупчення американської військової техніки, яка прибула до Німеччини на кораблях. Серед іншого було помічено 60 бойових машин піхоти Bradley, пише Nordsee-Zeitung.

"Бремерхафен знову став центром військової техніки зі США. Наразі в порту завантажується близько 150 цистерн — пункт призначення, ймовірно, Україна", — йдеться у публікації.

Крім 60 бойових машин піхоти Bradley до Бремерхафена також прибули близько 280 інших бойових машин армії США.

[ + – ] Понад 300 американських бойових машин прибули до Бремерхафена

Офіційного підтвердження того, що військову техніку буде доставлено безпосередньо до України, поки що не надходило. Проте журналісти припускають, що частину техніки використовуватимуть ЗСУ.

Повідомляється, що в порту відбувається завантаження зброї для подальшого транспортування до пунктів призначення наземним шляхом. За даними ЗМІ, БМП Bradley везуть на базу США в Мангеймі, де, ймовірно, навчатимуться українські військовослужбовці.

Журналісти також пишуть, що наступна партія американської військової техніки прибуде до Бремерхафена у найближчі вихідні.

Нагадаємо, що 6 лютого судно Arc Integrity з бойовими машинами піхоти Bradley прибуло зі США до Великобританії. В рамках останнього пакету військової допомоги Україні на 2,85 млрд доларів українську армію посилять 109 БМП Bradley.

Фокус також писав про те, що 6 лютого транспортне командування США опублікувало відео з завантаженням БМП Bradley на корабель у порту Чарлстона у Північній Кароліні. Повідомлялося, що техніка вирушить до України.

Ще ми писали про те, що 12 січня до Міноборони РФ запустили фейк про знищення в Україні БМП Bradley. У відомстві відрапортували про ліквідацію чотирьох американських бойових машин, які ще не надійшли на озброєння ЗСУ.