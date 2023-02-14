Включая БМП Bradley: более 300 боевых машин прибыли в немецкий порт из США (фото)
По информации журналистов, военную технику везут на базу США в Мангейме, где, вероятно будут проходить обучение украинские военные.
В немецком порту Бремерхафен зафиксировано скопление американской военной техники, прибывшей в Германию на кораблях. Среди прочего были замечены 60 боевых машин пехоты Bradley, пишет Nordsee-Zeitung.
"Бремерхафен снова стал центром военной техники из США. В настоящее время в порту загружается около 150 цистерн — пункт назначения, вероятно, Украина", — говорится в публикации.
Кроме 60 боевых машин пехоты Bradley в Бремерхафен также прибыли около 280 других боевых машин армии США.
Официального подтверждения того, что военная техника будет доставлена непосредственно в Украину, пока не поступало. Однако журналисты предполагают, что часть техники будет использоваться ВСУ.
Сообщается, что в порту происходит погрузка оружия для дальнейшей транспортировки к пунктам назначения наземным путем. Согласно данным СМИ, БМП Bradley везут на базу США в Мангейме, где, предположительно, будут обучаться украинские военнослужащие.
Журналисты также пишут, что следующая партия американской военной техники прибудет в Бремерхафене в ближайшие выходные.
Напомним, что 6 февраля судно Arc Integrity с боевыми машинами пехоты Bradley прибыло из США в Великобританию. В рамках последнего пакета военной помощи Украине на 2,85 млрд долларов украинскую армию усилят 109 БМП Bradley.
Фокус также писал о том, что 6 февраля транспортное командование США опубликовало видео с погрузкой БМП Bradley на корабль в порту Чарлстона в Северной Каролине. Сообщалось, что техника отправится в Украину.
Еще мы писали о том, что 12 января в Минобороны РФ запустили фейк об уничтожении в Украине БМП Bradley. В ведомстве отрапортовали об ликвидации четырех американских боевых машин, которые еще не поступили на вооружение ВСУ.