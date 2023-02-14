Включая БМП Bradley: более 300 боевых машин прибыли в немецкий порт из США (фото)

По информации журналистов, военную технику везут на базу США в Мангейме, где, вероятно будут проходить обучение украинские военные.

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В немецком порту Бремерхафен зафиксировано скопление американской военной техники, прибывшей в Германию на кораблях. Среди прочего были замечены 60 боевых машин пехоты Bradley, пишет Nordsee-Zeitung.

"Бремерхафен снова стал центром военной техники из США. В настоящее время в порту загружается около 150 цистерн — пункт назначения, вероятно, Украина", — говорится в публикации.

Кроме 60 боевых машин пехоты Bradley в Бремерхафен также прибыли около 280 других боевых машин армии США.

[ + – ] Более 300 американских боевых машин прибыли в Бремерхафен

Официального подтверждения того, что военная техника будет доставлена ​​непосредственно в Украину, пока не поступало. Однако журналисты предполагают, что часть техники будет использоваться ВСУ.

Сообщается, что в порту происходит погрузка оружия для дальнейшей транспортировки к пунктам назначения наземным путем. Согласно данным СМИ, БМП Bradley везут на базу США в Мангейме, где, предположительно, будут обучаться украинские военнослужащие.

Журналисты также пишут, что следующая партия американской военной техники прибудет в Бремерхафене в ближайшие выходные.

Напомним, что 6 февраля судно Arc Integrity с боевыми машинами пехоты Bradley прибыло из США в Великобританию. В рамках последнего пакета военной помощи Украине на 2,85 млрд долларов украинскую армию усилят 109 БМП Bradley.

Фокус также писал о том, что 6 февраля транспортное командование США опубликовало видео с погрузкой БМП Bradley на корабль в порту Чарлстона в Северной Каролине. Сообщалось, что техника отправится в Украину.

Еще мы писали о том, что 12 января в Минобороны РФ запустили фейк об уничтожении в Украине БМП Bradley. В ведомстве отрапортовали об ликвидации четырех американских боевых машин, которые еще не поступили на вооружение ВСУ.