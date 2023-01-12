В Минобороны РФ запустили фейк об уничтожении в Украине БМП Bradley (видео)

БМП Bradley, которые по версии Минобороны РФ, якобы уничтожили российские военные, еще находятся в США. Пентагон передаст их Украине в течение нескольких недель в рамках нового пакета военной помощи.

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В профильном министерстве России отрапортовали об уничтожении в Украине четырех БМП Bradley, которые еще даже не поступили на вооружение украинской армии. Фейк озвучил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в своем ежедневном обращении.

"В зоне боевых действий противник потерял 11 танков 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП "Брэдли" производства США", — заявил Конашенков.

Заметим, что эти боевые машины пехоты Вооруженные силы Украины должны получить на вооружение лишь через несколько недель.

Что известно о БМП Bradley, которые "уничтожили" россияне

Существует несколько модификаций БМП Bradley. Но ВСУ получат от Пентагона именно M2A2 ODS.

Модификацию разработали, учитывая военный опыт, который Соединенные Штаты получили во время войны в Ираке в 1991 году.

На M2A2 ODS установили боевую информационно-управляющую систему, которая позволяет обмениваться информацией с разведывательными спутниками и всеми подразделениями, имеющими аналогичные устройства.

Машина также оснащена лазерным дальномером ELRF с дальностью действия до 10 км. Кроме того, БМП имеет тактической навигационной системой TACNAV (Tactical Navigation System) с приемником GPS.

Защита данной модели БМП усовершенствована инфракрасной системой пассивной защиты от ПТРК.

[ + – ] Эти БМП украинские военные получат через несколько недель в рамках очередного пакета помощи от США

Напомним, 29 декабря мы публиковали материал, в котором говорилось об эффективности применения БМП Bradley на поле боя, прошедшими за много лет несколько этапов модернизации. Также были отмечены сложности с логистикой в плане обеспечения материально-технической базы, необходимой для поддержания машин в исправном состоянии.

Фокус также писал о том, что 12 января в России СМИ посеяли панику фейковым сообщением о вооруженном солдате-дезертире из Москвы. По информации медиа, за сбежавшего солдата-срочника себя мог выдавать телефонный террорист. Мужчина неоднократно звонил полицейским и угрожал совершить теракты.