В Минобороны РФ запустили фейк об уничтожении в Украине БМП Bradley (видео)
БМП Bradley, которые по версии Минобороны РФ, якобы уничтожили российские военные, еще находятся в США. Пентагон передаст их Украине в течение нескольких недель в рамках нового пакета военной помощи.
В профильном министерстве России отрапортовали об уничтожении в Украине четырех БМП Bradley, которые еще даже не поступили на вооружение украинской армии. Фейк озвучил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в своем ежедневном обращении.
"В зоне боевых действий противник потерял 11 танков 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП "Брэдли" производства США", — заявил Конашенков.
Заметим, что эти боевые машины пехоты Вооруженные силы Украины должны получить на вооружение лишь через несколько недель.
Что известно о БМП Bradley, которые "уничтожили" россияне
Существует несколько модификаций БМП Bradley. Но ВСУ получат от Пентагона именно M2A2 ODS.
Модификацию разработали, учитывая военный опыт, который Соединенные Штаты получили во время войны в Ираке в 1991 году.
На M2A2 ODS установили боевую информационно-управляющую систему, которая позволяет обмениваться информацией с разведывательными спутниками и всеми подразделениями, имеющими аналогичные устройства.
Машина также оснащена лазерным дальномером ELRF с дальностью действия до 10 км. Кроме того, БМП имеет тактической навигационной системой TACNAV (Tactical Navigation System) с приемником GPS.
Защита данной модели БМП усовершенствована инфракрасной системой пассивной защиты от ПТРК.
Напомним, 29 декабря мы публиковали материал, в котором говорилось об эффективности применения БМП Bradley на поле боя, прошедшими за много лет несколько этапов модернизации. Также были отмечены сложности с логистикой в плане обеспечения материально-технической базы, необходимой для поддержания машин в исправном состоянии.
Фокус также писал о том, что 12 января в России СМИ посеяли панику фейковым сообщением о вооруженном солдате-дезертире из Москвы. По информации медиа, за сбежавшего солдата-срочника себя мог выдавать телефонный террорист. Мужчина неоднократно звонил полицейским и угрожал совершить теракты.