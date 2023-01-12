У Міноборони РФ запустили фейк про знищення в Україні БМП Bradley (відео)

БМП Bradley, які за версією Міноборони РФ, нібито знищили російські військові, ще перебувають у США. Пентагон передасть їх Україні протягом кількох тижнів у межах нового пакету військової допомоги.

Related video

У профільному міністерстві Росії відрапортували про знищення в Україні чотирьох БМП Bradley, які ще навіть не надійшли на озброєння української армії. Фейк озвучив офіційний представник Міноборони РФ генерал-лейтенант Ігор Конашенков у своєму щоденному зверненні.

"У зоні бойових дій противник втратив 11 танків, 17 бойових машин піхоти, зокрема чотири БМП "Бредлі" виробництва США", — заявив Конашенков.

Зауважимо, що ці бойові машини піхоти Збройні сили України мають отримати на озброєння лише за кілька тижнів.

Що відомо про БМП Bradley, які "знищили" росіяни

Існує кілька модифікацій БМП Bradley. Але ЗСУ отримають від Пентагону саме M2A2 ODS.

Модифікацію розробили з огляду на військовий досвід, який Сполучені Штати отримали під час війни в Іраку в 1991 році.

На M2A2 ODS встановили бойову інформаційно-керувальну систему, яка дозволяє обмінюватися інформацією з розвідувальними супутниками та всіма підрозділами, що мають аналогічні пристрої.

Машина також оснащена лазерним далекоміром ELRF із дальністю дії до 10 км. Крім того, БМП має тактичну навігаційну систему TACNAV (Tactical Navigation System) з приймачем GPS.

Захист цієї моделі БМП удосконалено інфрачервоною системою пасивного захисту від ПТРК.

[ + – ] Ці БМП українські військові отримають за кілька тижнів у межах чергового пакету допомоги від США

Нагадаємо, 29 грудня ми публікували матеріал, в якому йшлося про ефективність застосування БМП Bradley на полі бою, які пройшли за багато років кілька етапів модернізації. Також були помічені складнощі з логістикою щодо забезпечення матеріально-технічної бази, необхідної для підтримки машин у справному стані.

Фокус також писав про те, що 12 січня в Росії ЗМІ посіяли паніку фейковим повідомленням про озброєного солдата-дезертира з Москви. За інформацією медіа, за солдата-строковика, що втік, себе міг видавати телефонний терорист. Чоловік неодноразово дзвонив поліцейським і погрожував вчинити теракти.