У Пентагоні розповіли, яку модифікацію БМП Bradley отримає Україна

Маневреність та міцність БМП Bradley допоможе Україні в подальших наступальних операціях проти окупантів.

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Україна отримає американські бойові машини піхоти M2 Bradley у версії M2A2 ODS у межах рекордного пакету військової допомоги. Про це заявив головний представник Пентагону Пет Райдер, повідомляє видання The WarZone.

Модифікацію M2A2 ODS (Operation Desert Storm) розробили на основі досвіду, який Сполучені Штати отримали під час війни в Іраку в 1991 (операція "Буря в пустелі").

Наголошується, що на M2A2 ODS встановили FBCB2 (Force XXI Battle Command Brigade and Below) — бойову інформаційно-керувальну систему, яка дозволяє обмінюватися інформацією з розвідувальними супутниками та всіма підрозділами, що мають аналогічні пристрої.

БМП також отримали лазерний далекомір ELRF (Eye-Safe Laser Rangefinder) від компанії Fire Control Systems з дальністю дії до 10 км.

Крім того, бойові машини оснащені тактичною навігаційною системою TACNAV (Tactical Navigation System) із приймачем GPS. M2A2 ODS має встановлену цифрову систему орієнтування DCS (Digital Compass Systems).

На місці механіка-водія встановлено тепловізор. Захист цієї моделі БМП удосконалено інфрачервоною системою пасивного захисту від ПТРК.

Крім того, у цій комплектації змінено організацію простору в десантному відділенні. Замість індивідуальних крісел там встановили дві лави на три сидіння кожна. Досвід показав, що це дозволяє десанту швидше залишати БМП.

"Bradley допоможе Україні безпечно переміщати війська в зонах підвищеного ризику, пропонуючи водночас платформу з надійними протитанковими та протипіхотними можливостями", — заявив експерт.

Нагадаємо, 6 січня США анонсували новий пакет військової допомоги Україні на суму 3 млрд доларів.

Також Фокус писав, що вже наприкінці січня американські військові розпочнуть навчання військовослужбовців ЗСУ як правильно користуватися новою військовою технікою США, яка буде поставлена в межах нового пакету військової допомоги.