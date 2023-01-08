В Пентагоне рассказали, какую модификацию БМП Bradley получит Украина

Маневренность и прочность БМП Bradley поможет Украине в дальнейших наступательных операциях против оккупантов.

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Украина получит американские боевые машины пехоты M2 Bradley в версии M2A2 ODS в рамках рекордного пакета военной помощи. Об этом заявил главный представитель Пентагона Пэт Райдер, сообщает издание The WarZone.

Модификацию M2A2 ODS (Operation Desert Storm) разработали на основе опыта, который Соединенные Штаты получили во время войны в Ираке в 1991 году (операция "Буря в пустыне").

Отмечается, что на M2A2 ODS установили FBCB2 (Force XXI Battle Command Brigade and Below) — боевую информационно-управляющую систему, которая позволяет обмениваться информацией с разведывательными спутниками и всеми подразделениями, имеющими аналогичные устройства.

БМП также получили лазерный дальномер ELRF (Eye-safe Laser Rangefinder) от компании Fire Control Systems с дальностью действия до 10 км.

Кроме того, боевые машины оснащены тактической навигационной системой TACNAV (Tactical Navigation System) с приемником GPS. M2A2 ODS имеет установленную цифровую систему ориентирования DCS (Digital Compass Systems).

На месте механика-водителя установлен тепловизор. Защита данной модели БМП усовершенствована инфракрасной системой пассивной защиты от ПТРК.

Кроме того, в данной комплектации изменена организация пространства в десантном отделении. Вместо индивидуальных кресел там установили две лавки на три сиденья каждая. Опыт показал, что это позволяет десанту быстрее покидать БМП.

"Bradley поможет Украине безопасно перемещать войска в зонах повышенного риска, предлагая при этом платформу с надежными противотанковыми и противопехотными возможностями", — заявил эксперт.

Напомним, 6 января США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на сумму 3 млрд долларов.

Также Фокус писал, что уже в конце января американские военные начнут обучение военнослужащих ВСУ, как правильно пользоваться новой военной техникой США, которая будет поставлена в рамках нового пакета военной помощи.