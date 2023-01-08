Украинских военных начнут обучать пользоваться БМП Bradley уже в январе, - Пентагон

500 военных ВСУ в конце января начнут месячное обучение по пользованию новой американской военной техникой.

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В Минобороны США заявили, что уже в конце января американские военные начнут обучение военнослужащих ВСУ, как правильно пользоваться новой военной техникой США, которая будет поставлена в рамках нового пакета военной помощи Украине, пишет Голос Америки.

Как уже писал Фокус, в рамках нового пакета военной помощи Украине, США передадут 50 единиц БМП Bradley. Во время брифинга, который состоялся 6 января, заместитель помощника министра обороны США Лора Купер сообщила, что американцы в конце января планируют начать новую программу подготовки военных ВСУ, чтобы научить использовать новую американскую военную технику. В частности, это касается и БМП Bradley.

По словам чиновницы, программа подготовки рассчитана на несколько месяцев, и в течение одного месяца обучение смогут пройти примерно 500 украинских военных.

"Мы можем помочь украинцам использовать такую возможность", — сказала Купер.

Как уже писал Фокус, в новый пакет военной помощи от США Украине, кроме 50 БМП Bradley, также вошли противотанковые ракеты, бронетранспортеры, бронемашины, бронеавтомобили, самоходные гаубицы, а также много другого оружия и боеприпасов.

На брифинге журналисты задали Купер вопрос о том, собираются ли американцы передать Украине танки Abrams. На что чиновница ответила, что что США согласны с тем, что Украине нужны танки и сейчас идут переговоры с Нидерландами и Францией, чтобы эти страны передали танки Т-72 і легкие танки AMX-10.

Фокус уже писал о том, что американцы пока не собираются передавать Украине танки Abrams. В Вашингтоне объяснили свой отказ "техническими причинами". В частности, американцы считают, что эта техника слишком сложна в обслуживании.

В то же время многие военные эксперты призывают администрацию Байдена передать Украине наступательное вооружение, чтобы наша страна смогла быстрее освободить свои территории.

Как уже писал Фокус, согласно сообщениям западных СМИ, союзники Украины могут передать танки Abrams и Leopard. Эксперты утверждают, что поставки БМП Bradley могут открыть путь к поставкам танков, так как эти машины разрабатывались для работы в тандеме с танками Abrams.