Следующий шаг. Запад может передать Украине танки Abrams и Leopard, – Politico

Эксперты утверждают, что поставки БМП могут открыть путь к танкам, так как Bradley разрабатывался для работы в тандеме с Abrams. Однако пока дискуссии продолжаются, машины смогут эффективно работать и с украинскими Т-64 и Т-72.

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Соединенные Штаты и европейские союзники могут пойти на передачу Украине танков, которые более боеспособны, чем машины советской эпохи. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Решение о поставках БМП Marder и M2 Bradley может открыть путь к поставкам более мощных и современных западных танков. Два американских чиновника и эксперты говорят, что пока Запад неохотно идет на такое решение. Однако дискуссии продолжаются.

Западные танки смогут поменять правила игры для Киева, который использует машины советской эпохи из собственных запасов и из стран Европы.

"Leopard или Abrams более мобильны, точны и имеют большую дальность по сравнению со старыми советскими танками. Они также более эффективны для защиты войск, чем старые танки или даже западные БМП, поскольку Украина продолжает нести потери на поле боя", — отмечают журналисты.

Бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что БМП M2 Bradley призваны для применения в тандеме с танками Abrams, обеспечивая дополнительные возможности. Вместе с тем пока нет западных танков Bradley смогут эффективно работать и с украинскими танками по типу Т-64 или Т-72.

Напомним, 6 января глава оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Германия будет работать для того, чтобы Украина получила танки Leopard 2.

6 января аналитик Томас Тейнер заявил, что M2 Bradley, Marder и AMX-10RCR позволят уничтожать российскую живую силу и технику. Они разрабатывались в годы холодной войны для противостояния СССР.