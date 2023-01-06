"После Marder идут Leopard": в Бундестаге продолжат работу для поставок танков Украине

Украина получит БМП Marder, а далее парламентарий будет настаивать на поставках танков Leopard 2.

Related video

Глава оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерман заявила, что давление на Олафа Шольца действует. Украина получит БМП Marder, а далее она будет настаивать на поставках танков Leopard 2. Об этом политик написала в Твиттере.

Штрак-Циммерман написала, что решение о поставках БМП Marder запоздало, но сам факт уже большое облегчение.

"Это запоздалое решение, но не критично. Наш комитет показал результат. Мы не сдадимся, после Marder идут Leopard", — написала глава оборонного комитета.

Она также добавила, что в ее комитете продолжат работу по вопросу передачи Украине танков Leopard 2. Ранее в интервью Штрак-Циммерман утверждала, что поставки танков в ВСУ блокирует Олаф Шольц по рекомендации советников. В правительстве Германии постоянно ищут оправдания, почему Leopard 2 нельзя передавать в украинскую армию. По ее мнению, вместо пустых разговоров, нужно помогать Киеву бороться с российским террором.

Напомним, 8 декабря в Бундестаге подтвердили одобрение США на передачу Leopard в украинскую армию. Машины состоят на вооружении 13 стран мира, общее количество превышает 2000 единиц.

5 января в СМИ сообщали, что США передадут Украине 50 БМП M2 Bradley, а Германия БМП Marder.