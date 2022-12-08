В Бундестаге подтвердили одобрение США на передачу Leopard ВСУ: сколько их есть в Европе

Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Европа может передать Украине танки Leopard так как война идет "у нас на пороге". "Леопарды" состоят на вооружении 13 стан.

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Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила информацию СМИ о том, что США поддерживают поставку Украине современных танков. Об этом она написала в Твиттере.

7 декабря немецкое издание FAZ Politik написали, что Соединенные Штаты поддерживают идею передать Украине танки немецкого производства. Сразу два источника заявляли, что Вашингтон дал понять Берлину, что они не против передаче украинской армии немецких танков. Ранее позиция Берлина была такой, что они не пойдут первыми на этот шаг, союзники должны сделать такой шаг первыми.

Глава оборонного комитета заявила, что в ходе визита в Вашингтон она получила подтверждение от Госдепа, Конгресса и Сената, что такой шаг оправдан.

"Наши партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязанности. Мы должны не бросать Украину. Им нужны танки", — заявила Штрак-Циммерман.

В комментариях она добавила, что никто так много не передавал военной помощи как США. Но им нет смысла перебрасывать танки через 9000 км, если Германия может дать достаточное количество танков для поддержки в Европе. Война идет "у нас на пороге".

"Европа может поставить достаточное количество Leopard и мы можем поставить сразу 50-100 БМП Marder, которые не могут быть заменены в течении года", — заявила глава оборонного комитета.

Сколько танков Leopard есть в Европе?

Европейский совет по внешним отношениям в статье о том, как "Леопарды" могут помочь Украине вернуть свои территории пишут, что танки Leopard 2 находятся на вооружении 13 стран:

Австрия

Дания

Финляндия

Германия

Греция

Венгрия

Норвегия

Польша

Португалия

Испания

Швеция

Швийцария

Турция

Всего в разной степени готовится находится более 2000 танков Leopard. Больше половины из них это модификации 2A4 и 2A5. Еще часть — это самые современные 2А7 и другие.

Напомним, министр обороны Алексей Резников выразил оптимизм по передаче от НАТО западных танков и самолетов.

Ранее в Чехии показали переобучение танкистов с советских Т-72 на немецкие Leopard 2.