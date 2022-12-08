У Бундестазі підтвердили схвалення США на передачу Leopard ЗСУ: скільки їх є в Європі

Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман заявила, що Європа може передати Україні танки Leopard, оскільки війна йде "в нас на порозі". "Леопарди" перебувають на озброєнні 13 країн.

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Глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман підтвердила інформацію ЗМІ про те, що США підтримують постачання Україні сучасних танків. Про це вона написала у "Твіттері".

7 грудня німецьке видання FAZ Politik написали, що Сполучені Штати підтримують ідею передати Україні танки німецького виробництва. Одразу два джерела заявляли, що Вашингтон дав зрозуміти Берліну, що вони не проти передачі українській армії німецьких танків. Раніше позиція Берліна була такою, що вони не підуть першими на цей крок, а союзники мають зробити такий крок першими.

Глава оборонного комітету заявила, що під час візиту до Вашингтона вона отримала підтвердження від Держдепу, Конгресу та Сенату, що такий крок виправданий.

"Наші партнери очікують, що Німеччина виконає свої обов'язки. Ми маємо не кидати Україну. Їм потрібні танки", — заявила Штрак-Ціммерман.

У коментарях вона додала, що ніхто так багато не передавав військової допомоги, як США. Але їм нема сенсу перекидати танки через 9000 км, якщо Німеччина може дати достатню кількість танків для підтримки в Європі. Війна йде "в нас на порозі".

"Європа може надати достатню кількість Leopard, і ми можемо дати відразу 50-100 БМП Marder, які не можуть бути замінені протягом року", — заявила голова оборонного комітету.

Скільки танків Leopard є у Європі?

Європейська рада із зовнішніх відносин у статті про те, як "Леопарди" можуть допомогти Україні повернути свої території пишуть, що танки Leopard 2 перебувають на озброєнні 13 країн:

Австрія

Данія

Фінляндія

Німеччина

Греція

Угорщина

Норвегія

Польща

Португалія

Іспанія

Швеція

Швейцарія

Туреччина

Усього різною мірою готується перебуває понад 2000 танків Leopard. Більше половини з них — це модифікації 2A4 і 2A5. Ще частина — це найсучасніші 2А7 та інші.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков висловив оптимізм щодо передачі від НАТО західних танків і літаків.

Раніше в Чехії показали перенавчання танкістів із радянських Т-72 на німецькі Leopard 2.