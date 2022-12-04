Необычная башня: в Чехии показали как проходит переобучение танкистов на Leopard 2 (фото)

Чешские военные отмечают, что немецкие танки схожи с модифицированными Т-72. На танк устанавливают специальную кабину, чтобы там помещались инструкторы.

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Чешские военные показали как происходит переподготовка танкистов на немецкие Leopard 2. Об этом сообщает Минобороны Чехии.

Для обучения используют специальную версию танка Leopard 2 Fahrschule, на котором танкисты обучаются в течение месяца. Обучение проходило на территории немецкого Мюнстера — это центр армии Бундесвера. Чехия получит 14 танков Leopard 2A4. Их поставит Швейцария и Германия.

[ + – ] Leopard 2 со специальной башней

Курс в себя включает теоретическую и практическую часть. На курсе военные обучаются по 8 часов в день. Модификация Fahrschule специально создавалась для обучения экипажей. Буквальный перевод означает "автошколу". Так прозвали башню, которая больше напоминает кабину.

В башне есть место для инструкторов и двух курсантов. В кабине установлен муляж орудия, а инструктор по вождению может перехватывать на себя управления как это происходит в обычных машинах.

[ + – ] Специальная башня для обучения танкистов

Чешские военные отмечают, что машины довольно похожи с Т-72М4CZ — последней чешской модификации танка Т-72. У них похожи автоматические передачи и по четыре скорости задней передачи.

"Преимуществом Леопарда по сравнению с Т-72М4CZ является система встречного вращения гусеницы, которая разворачивает танк на месте. Немецкая машина также имеет значительно более простой приборный щиток, а Т-72, ​​напротив, имеет ряд сигнализаторов, сигналов тревоги и органов управления, за которыми должен следить водитель", — рассказал боец.

Напомним, начальник Генштаба Чехии заявил, что страна начала подготовку к возможной войне с РФ. Вечный мир — это утопия, а война стала новой реальностью.

Ранее в Чехии стартовал сбор денег на покупку 15 зенитных установок для Украины. Цель — собрать около 3,8 млн долларов.