"Після Marder йдуть Leopard": у Бундестазі продовжать роботу для постачання танків Україні

Україна отримає БМП Marder, а далі парламентар наполягатиме на постачаннях танків Leopard 2.

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Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн заявила, що тиск на Олафа Шольца діє. Україна отримає БМП Marder, а далі вона наполягатиме на постачаннях танків Leopard 2. Про це політик написала у Твіттері.

Штрак-Циммерманн написала, що рішення про постачання БМП Marder запізнилося, але сам факт вже велике полегшення.

"Це запізніле рішення, але не критично. Наш комітет показав результат. Ми не здамося, після Marder йдуть Leopard", — написала голова оборонного комітету.

Вона також додала, що в її комітеті продовжать роботу щодо передачі Україні танків Leopard 2. Раніше в інтерв'ю Штрак-Циммерманн стверджувала, що постачання танків у ЗСУ блокує Олаф Шольц за рекомендацією радників. В уряді Німеччини постійно шукають виправдання, чому Leopard 2 не можна передавати до української армії. На її думку, замість порожніх розмов потрібно допомагати Києву боротися з російським терором.

Нагадаємо, 8 грудня у Бундестазі підтвердили схвалення США на передачу Leopard в українську армію. Машини перебувають на озброєнні 13 країн світу, загальна кількість перевищує 2000 одиниць.

5 січня у ЗМІ повідомляли, що США передадуть Україні 50 БМП M2 Bradley, а Німеччина — БМП Marder.