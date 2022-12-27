"Устала от оправданий": глава оборонного комитета ФРГ критикует Шольца за отказ в танках для Украины

Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что ее злят пустые дискуссии в Германии о том, почему нельзя поставлять танки украинской армии. Вместо разговоров нужно помогать Киеву бороться с российским террором.

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Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью для RDN заявила, что отказ от передачи танков Украине — это недальновидное решение.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что для проведения наступательной операции Украине нужно 300 танков и от 600 до 700 БМП. По мнению журналиста, Германия могла бы помочь Украине, но этому мешает позиция канцлера Олафа Шольца. На это Штрак-Циммерман заявила, что позиция Германии недальновидная и "пугающе близорукая".

"Я так устала от оправданий, почему мы не можем доставить танки. Особенно, когда я слышу, что поставки танков будут означать особую провокацию в отношении РФ. Мы уже успешно доставили для спасения тысяч жизней зенитные орудия, артиллерийские системы и высокоэффективные зенитные системы. Поставка танков сейчас стала бы важным дополнением к оттеснению российских позиций", — говорит глава оборонного комитета Бундестага.

Штрак-Циммерман считает, что препятствует поставкам танков российская повестка, которая имеет влияние на страны Запада и НАТО. Более того, ее злят абсурдные дискуссии, которые проходили в Германии. Несколько месяцев ушло, хотя Германия могла помогать все это время.

"Свободный западный мир с нетерпением ждет, когда Германия будет действовать", — заявила политик.

Поэтому ответственность за отказ в поставках танков лежит непосредственно на Олафе Шольце, которому советники говорят не делать этого. В Германии отсутствует стратегия, вся политика помощи идет в ответ на события, нет четких планов на 2-4-6 месяцев вперед. При этом глава оборонного комитета уверена, что РФ не прекратит свой террор в ближайшие месяцы.

Напомним, 23 декабря в СМИ партия "зеленых" потребовала от Шольца передать Украине танки Leopard 2. Депутаты активизировались на фоне решения передать Украине ПВО Patriot.

11 декабря украинский посол Алексей Макеев заявил, что Германию убеждают отправить Украине БМП Marder и танки Leopard.