Больше оружия: Германию убеждают отправить Украине БМП Marder и танки Leopard, – посол

Украинским военным срочно нужны зенитные комплексы, самоходные гаубицы и САУ "Гепард". По утверждению посла Алексея Макеева, медлительность Берлина стоит очень дорого — это жизни сотни украинских детей.

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Власти Германии пообещали передать Вооруженным силам Украины больше оружия и боеприпасов. Об этом сказал посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

"В прямых переговорах нас заверили, что будет больше оружия и боеприпасов. Конкретику объявим в положенное время. Не хочу оказывать дипломатическое давление на немецкое правительство. Я хочу, чтобы Германия передала быстрее то, что у нее есть. У нас нет времени ждать", — заявил Макеев.

В качестве примера успешной передачи вооружений Берлином посол назвал поставку систем ПВО IRIS-Т.

[ + – ] Зенитный ракетный комплекс IRIS-T используется на южном направлении Фото: welt.de

"Вы поняли, что это было нашим главным приоритетом с марта. К сожалению, Германии потребовалось для этого много месяцев. Сейчас первая система ПВО находится в Украине, отлично работает и спасает множество жизней", — заметил он.

Вооружение от Германии — какие нужды у ВСУ?

Украинским военным, по словам Макеева, срочно нужны зенитные комплексы, самоходные гаубицы, САУ "Гепард" и боеприпасы. Стороны ведут переговоры по поставкам БМП Marder и танков Leopard.

"Решение по этому поводу остается за федеральным правительством", — сказал посол.

[ + – ] Киев и Берлин ведут переговоры по поставкам БМП Marder

Журналисты газеты спросили дипломата о его отношении к тому, что канцлер Олаф Шольц отказывается поставлять ВСУ танки.

"Содержание этих бесед я держу при себе", — ответил он.

По мнению Алексея Макеева, если бы Киев получил зенитные комплексы и другое вооружение до полномасштабного вторжения РФ, ситуация в Украине была бы другой.

"Цена, которую мы сейчас платим, очень высока. Речь идет о сотнях убитых украинских детей и изнасилованных женщинах. Каждый день жертв все больше. Мы ожидаем от правительства Германии более оперативных действий и реагирования на наши предложения и просьбы. Я уже вижу, что есть положительная динамика", — заключил украинский дипломат.

Напомним, что недавно США согласились передать Украине немецкие танки Leopard 2. ЕС может отправить достаточное число указанных танков, а также до 100 БМП Marder.

Германия объявляла о передаче ВСУ 18 колесных самоходных артустановок RCH-155. Данное оружие отличается высоким уровнем автоматизации систем.

Шольц ранее заявил, что переговоры с Россией о контроле над вооружением можно вести только после вывода российских военных из Украины.