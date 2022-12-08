"Готовы говорить с Россией": Шольц высказался о контроле над вооружением в Европе

Олаф Шольц заявил о намерении повторно баллотироваться на должность канцлера Германии на выборах в 2025 году и рассказал о своих планах по поддержке Украины.

Related video

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что переговоры с Российской Федерацией на тему размещения оружия на территории Европейского Союза возможны только после вывода армии РФ с территории Украины. Об этом канцлер рассказал в интервью газетам редакционной группы Funke.

Шольц сообщил, что в Германии были готовы обсуждать с Россией вопросы, связанные с вооружением, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"В первую очередь нужно, чтобы Россия немедленно прекратила войну и вывела войска. Верно, что потом возникнет вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Разумеется, мы готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы уже предлагали это еще до войны, в этой позиции ничего не изменилось", — сообщил Шольц.

Шольц также сообщил, что собирается вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера на следующих выборах в Бундестаг, которые должны пройти в 2025 году.

Ранее Олаф Шольц говорил о том, Европейский Союз и НАТО объединились и стали сильнее, помогая Украине противостоять военной агрессии со стороны Российской Федерации. Он считает, что Владимир Путин намеревался разделить Европу на зоны влияния и блоки различных государств, однако добился противоположного результата.

Фокус также писал о том, что канцлер Германии Олаф Шольц в течение часа беседовал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным о войне в Украине. В частности, речь шла о ракетных ударах ВС РФ по гражданской инфраструктуре Украины.

Еще мы писали о том, что советник канцлера Германии Олафа Шольца назвал условия для вступления государств в Европейский Союз. Он отметил что расширение ЕС может институциональной реформой.