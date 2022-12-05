"Его худший кошмар": Путин хотел разделить Европу на зоны влияния, но лишь объединил ЕС, – Шольц

По словам канцлера Германии, несмотря на нынешнюю консолидацию, перед Европейским союзом стоят серьезные вызовы. К ним относится расширение ЕС, проблема с мигрантами и ответственность за собственную безопасность.

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Начиная полномасштабную войну против Украины, президент РФ хотел разделить Европу на зоны влияния и блоки различных государств, однако добился противоположного результата. ЕС и НАТО стали сильнее и консолидированнее, помогая Киеву выстоять перед российской агрессией. Об этом в своей статье для Foreign Affairs пишет канцлер Германии Олаф Шольц.

"Среди множества просчетов Путина — его ставка на то, что вторжение в Украину обострит отношения между его противниками. На самом деле произошло обратное: ЕС и трансатлантический альянс стали сильнее, чем когда-либо прежде", –– считает глава правительства ФРГ.

Немецкий политик назвал происходящее "худшим кошмаром Путина".

"Война России не только объединила ЕС, НАТО и Большую семерку против его агрессии; она также стала катализатором изменений в экономической и энергетической политике, которые в долгосрочной перспективе навредят России и придадут импульс уже начавшемуся жизненно важному переходу на чистую энергию", –– прокомментировал Шольц.

При этом канцлер подчеркивает, что даже перед такой консолидированной Европой сегодня стоят серьезные вызовы. В частности, расширение ЕС и интеграция новых членов. Шольц уверен, что это станет трудным процессом.

"Но путь открыт, и цель ясна: ЕС, который будет состоять из более чем 500 миллионов свободных граждан, представляющих крупнейший внутренний рынок в мире, который установит глобальные стандарты в области торговли, экономического роста, изменения климата и защиты окружающей среды, в нем разместятся ведущие научно-исследовательские институты и инновационные предприятия. Это семья стабильных демократий, обладающих беспрецедентным социальным обеспечением и общественной инфраструктурой", –– высказался политик.

Еще одна важная задача для ЕС –– решение проблемы с нелегальной миграцией. Шольц отмечает, что Европа должна разработать "прагматичную иммиграционную стратегию", которая будет соответствовать ее ценностям.

"Это означает сокращение нелегальной миграции и в то же время укрепление легальных путей в Европу, в частности, для квалифицированных рабочих, в которых нуждаются наши рынки труда", –– написал он.

Кроме того, война в Украине показала, что Евросоюзу пора озаботиться вопросами собственной безопасности и укреплять оборону. Для этого необходимо изменить внутренние бюрократические процедуры, что потребует смелых политических решений, говорит Шольц.

Напомним, 2 декабря Владимир Путин поговорил по телефону с Олафом Шольцем об ударах по Украине. Глава Кремля назвал политику Берлина в отношении Украины "деструктивной". Немецкий канцлер, в свою очередь, осудил российские обстрелы гражданской инфраструктуры.

Ранее главный советник Шольца Йорг Кукис сказал, что Германия согласится на вступление в ЕС других государств, если при этом будет проходить реформирование самой структуры. Это нужно для того, чтобы не ставить под угрозу дееспособность блока.