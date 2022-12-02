Договорились "поддерживать связь": Путин поговорил по телефону с Шольцем об ударах по Украине

Беседа двух лидеров продолжалась в течение часа. Глава Кремля назвал политику Берлина в отношении Украины "деструктивной". Немецкий канцлер, в свою очередь, осудил российские обстрелы гражданской инфраструктуры.

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Утром 2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц в течение часа беседовал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным о войне в Украине и ее последствиях. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ФРГ (Bondsregering).

Во время беседы канцлер Германии, в частности, осудил авиаудары России по гражданской инфраструктуре на территории Украины и подтвердил решимость Берлина поддерживать страну в обеспечении ее обороноспособности от российской агрессии. Шольц также призвал Путина к "скорейшему достижению дипломатического решения", включая вывод российских войск.

РосСМИ, в свою очередь, информируют, что президент РФ назвал "деструктивной линией" политику стран Запада в контексте поставок вооружения украинской стороне и призвал Берлин "пересмотреть свои подходы" в отношении Украины и связанных с войной событий.

По словам Путина, ВС РФ якобы долгое время "воздерживались от точечных ракетных ударов по целям" в Украине. Однако глава Кремля сказал Шольцу, что сейчас эти меры, дескать, являются вынужденной реакцией на "провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры РФ".

Кроме этого, лидеры двух держав обсудили продовольственную ситуацию в мире, усугибившуюся вследствие российской агрессии. Оба политика сошлись на важности так называемого зернового коридора из украинских портов под эгидой ООН.

Российские журналисты уточняют, что телефонный разговор прошел по инициативе Берлина.

Шольц и Путин договорились поддерживать контакт, подчеркивается на сайте немецкого правительства.

Напомним, 23 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по ряду украинских городов, обстреливая жилые дома и энергетическую инфраструктуру. Это повлекло за собой аварийные отключения электричества в разных регионах страны.

Оперативной командование "Юг" считает, что следующий удар России по Украине может быть очень массированным. В то же время, ожидание этого также является элементом войны.