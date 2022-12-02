Новый обстрел может быть очень массированным, а ожидание — элемент войны, — ОК "Юг" (видео)

По словам спикера командования Натальи Гуменюк, к атаке стоит подготовиться, потому что ее последствия могут оказаться долгосрочными. Понадобиться время, чтобы устранить повреждения.

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Представители ВСУ заявили, что сохраняется высокая вероятность нового массированного ракетного обстрела украинских городов. Вместе с тем, не стоит тратить время на ожидание удара, поскольку это "элемент гибридной войны". Такое заявление сделала пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Вместе с тем, она предупредила о том, что новый ракетный удар российский войск может оказаться очень массированным.

"Именно поэтому мы акцентируем внимание на том, что вероятность удара высока. Он может быть очень массированным", — пояснила спикер, добавив, что вместо беспокойства все же лучше подготовиться, потому что последствия атаки могут быть долгосрочными. А на их устранение уйдет определенное время.

По словам Гуменюк, воздушная тревога объявляется всегда, дабы предупредить граждан о близящейся опасности.

Напомним, что в Генштабе ВСУ предупредили об угрозе новых ракетных ударов в ближайшее время. Бригадный генерал Алексей Громов заявил, что на протяжении недели бомбардировщики Ту-95 ВС РФ совершали взлеты над Саратовской, Самарской и Оренбургской областях.

Ранее Фокус сообщал, что волонтеры из Израиля передали Украине 20 машин скорой и эвакуационных вертолетов. Начиная с 2014 года организация "Фрида" оказала медицинскую помощь тысячам жителей Украины.