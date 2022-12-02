Новий обстріл може бути дуже масованим, а очікування — елемент війни, — ОК "Південь" (відео)

За словами речниці командування Наталії Гуменюк, до атаки варто підготуватися, бо її наслідки можуть виявитися довгостроковими. Потрібен час, щоб усунути пошкодження.

Related video

Представники ЗСУ заявили, що зберігається висока ймовірність нового масованого ракетного обстрілу українських міст. Разом із тим не варто витрачати час на очікування удару, оскільки це "елемент гібридної війни". Таку заяву зробила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Водночас вона попередила про те, що новий ракетний удар російських військ може виявитися дуже масованим.

"Саме тому ми акцентуємо увагу на тому, що ймовірність удару висока. Він може бути дуже масованим", — пояснила спікерка, додавши, що замість занепокоєння все ж таки краще підготуватися, тому що наслідки атаки можуть бути довгостроковими. А на їхнє усунення піде певний час.

За словами Гуменюк, повітряна тривога оголошується завжди, щоб попередити громадян про небезпеку, що наближається.

Нагадаємо, що в Генштабі ЗСУ попередили про загрозу нових ракетних ударів найближчим часом. Бригадний генерал Олексій Громов заявив, що протягом тижня бомбардувальники Ту-95 ЗС РФ здійснювали злети над Саратовською, Самарською й Оренбурзькою областями.

Раніше Фокус повідомляв, що волонтери з Ізраїлю передали Україні 20 машин швидкої та евакуаційних вертольотів. Починаючи з 2014 року, організація "Фріда" надала медичну допомогу тисячам жителів України.