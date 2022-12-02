Волонтеры из Израиля передали Украине 20 машин скорой и эвакуационных вертолетов (фото, видео)

Проект "Фрида", по сути, передвижная поликлиника, в которой трудятся примерно 300 украинских и израильских врачей-волонтеров. Специалисты работали в Чернигове, Буче, Ирпене, Чернобыльской зоне, и других населенных пунктах.

Related video

Израильско-украинская волонтерская организация Frida передала Украине уже более 20 машин скорой помощи и эвакуационных вертолетов. С 2014 года организация оказала медицинскую помощь уже тысячам жителей Украины. Об этом сообщает "Интернациональный легион территориальной обороны Украины".

"Фрида" – волонтерская инициатива, которую основал Роман Гольдман, эксперт в сфере пациент-менеджмента из Первого медицинского центра в Тель-Авиве после начала масштабной российской агрессии. Заявленная цель проекта – оказывать качественную медпомощь пострадавшим от войны жителям Украины.

Проект "Фрида", по сути, передвижная поликлиника, в которой трудятся примерно 300 украинских и израильских врачей-волонтеров. Эти специалисты работали в Чернигове, Буче, Ирпене, Чернобыльской зоне, и других украинских населенных пунктах. Они помогают эвакуировать пациентов из опасных регионов страны.

[ + – ] Волонтеры передали ВСУ вертолеты и машины скорой [ + – ] Волонтеры передали ВСУ вертолеты и машины скорой Фото: Twitter [ + – ] Волонтеры передали ВСУ вертолеты и машины скорой [ + – ] Волонтеры передали ВСУ вертолеты и машины скорой

Напомним, что волонтеры показали в действии новый украинский дрон SHARK. Этот БПЛА можно собирать за 15 минут и запустить с катапульты. Система передает защищенный видеосигнал на расстоянии до 60 км.

Ранее Фокус сообщал, что Путин готов к мирным переговорам, однако, по словам Дмитрия Пескова, США не признают "новые территории РФ".