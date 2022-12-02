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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Волонтери з Ізраїлю передали Україні 20 машин швидкої та евакуаційних вертольотів (фото, відео)

Евакуаційний вертоліт
Фото: Twitter | Евакуаційний вертоліт

Проєкт "Фріда", по суті, пересувна поліклініка, в якій працюють приблизно 300 українських та ізраїльських лікарів-волонтерів. Фахівці працювали у Чернігові, Бучі, Ірпені, Чорнобильській зоні та інших населених пунктах.

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Ізраїльсько-українська волонтерська організація Frida передала Україні вже понад 20 машин швидкої допомоги та евакуаційних вертольотів. З 2014 року організація надала медичну допомогу вже тисячам українців. Про це повідомляє "Інтернаціональний легіон територіальної оборони України".

"Фріда" — волонтерська ініціатива, яку започаткував Роман Гольдман, експерт у сфері пацієнт-менеджменту з Першого медичного центру в Тель-Авіві після початку масштабної російської агресії. Заявлена мета проєкту — надавати якісну медичну допомогу постраждалим від війни мешканцям України.

Проєкт "Фріда", по суті, пересувна поліклініка, в якій працюють приблизно 300 українських та ізраїльських лікарів-волонтерів. Ці фахівці працювали у Чернігові, Бучі, Ірпені, Чорнобильській зоні та інших українських населених пунктах. Вони допомагають евакуювати пацієнтів із небезпечних регіонів країни.

Волонтери передали ЗСУ гелікоптери та машини швидкої Fullscreen
Волонтери передали ЗСУ гелікоптери та машини швидкої
Волонтери передали ЗСУ гелікоптери та машини швидкої Fullscreen
Волонтери передали ЗСУ гелікоптери та машини швидкої
Фото: Twitter
Волонтери передали ЗСУ гелікоптери та машини швидкої Fullscreen
Волонтери передали ЗСУ гелікоптери та машини швидкої
Волонтери передали ЗСУ гелікоптери та машини швидкої Fullscreen
Волонтери передали ЗСУ гелікоптери та машини швидкої
Волонтери передали ЗСУ гелікоптери та машини швидкої
Волонтери передали ЗСУ гелікоптери та машини швидкої
Волонтери передали ЗСУ гелікоптери та машини швидкої
Волонтери передали ЗСУ гелікоптери та машини швидкої

Нагадаємо, що волонтери показали у дії новий український дрон SHARK. Цей БПЛА можна збирати за 15 хвилин та запустити з катапульти. Система передає захищений відеосигнал на відстані до 60 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін готовий до мирних переговорів, однак, за словами Дмитра Пєскова, США не визнають "нових територій РФ".