Волонтери з Ізраїлю передали Україні 20 машин швидкої та евакуаційних вертольотів (фото, відео)

Проєкт "Фріда", по суті, пересувна поліклініка, в якій працюють приблизно 300 українських та ізраїльських лікарів-волонтерів. Фахівці працювали у Чернігові, Бучі, Ірпені, Чорнобильській зоні та інших населених пунктах.

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Ізраїльсько-українська волонтерська організація Frida передала Україні вже понад 20 машин швидкої допомоги та евакуаційних вертольотів. З 2014 року організація надала медичну допомогу вже тисячам українців. Про це повідомляє "Інтернаціональний легіон територіальної оборони України".

"Фріда" — волонтерська ініціатива, яку започаткував Роман Гольдман, експерт у сфері пацієнт-менеджменту з Першого медичного центру в Тель-Авіві після початку масштабної російської агресії. Заявлена мета проєкту — надавати якісну медичну допомогу постраждалим від війни мешканцям України.

Проєкт "Фріда", по суті, пересувна поліклініка, в якій працюють приблизно 300 українських та ізраїльських лікарів-волонтерів. Ці фахівці працювали у Чернігові, Бучі, Ірпені, Чорнобильській зоні та інших українських населених пунктах. Вони допомагають евакуювати пацієнтів із небезпечних регіонів країни.

[ + – ] Волонтери передали ЗСУ гелікоптери та машини швидкої [ + – ] Волонтери передали ЗСУ гелікоптери та машини швидкої Фото: Twitter [ + – ] Волонтери передали ЗСУ гелікоптери та машини швидкої [ + – ] Волонтери передали ЗСУ гелікоптери та машини швидкої

Нагадаємо, що волонтери показали у дії новий український дрон SHARK. Цей БПЛА можна збирати за 15 хвилин та запустити з катапульти. Система передає захищений відеосигнал на відстані до 60 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін готовий до мирних переговорів, однак, за словами Дмитра Пєскова, США не визнають "нових територій РФ".