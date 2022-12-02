Путин готов к мирным переговорам, но США не признают "новые территории РФ", — Песков

Спикер Кремля ответил на вопрос журналистов о том, готова ли РФ вывести войска из Украины спустя без малого 10 месяцев войны. Заявление Пескова последовало после слов президента Байдена, назвавшего условие для переговоров с Путиным.

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Российский президент Владимир Путин открыт для переговоров с тем, чтобы обеспечить интересы Москвы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает российское информагентство "РИА Новости".

Вместе с тем, спикер Кремля посетовал на то, что США не признают в качестве "новых российских территорий" оккупированные войсками РФ части Украины.

Песков заявляет, что наиболее предпочтительный путь достижения взаимных целей — это дипломатия.

На вопрос журналистов о том, готова ли РФ вывести войска из Украины спустя без малого 10 месяцев военных действий, Песков ответил, что "спецоперация продолжается".

"Соединенные Штаты по-прежнему не признают новые территории в составе РФ и, конечно, это существенно осложняет поиск какой-то почвы возможной для взаимного обсуждения, — заявил пресс-секретарь. — Второе, президент РФ всегда был и остается открытым для переговоров с целью обеспечения наших интересов".

По словам Пескова, именно Путин еще до масштабного вторжения российских войск в Украину попытался провести переговоры на основе подготовленных текстов — с США, НАТО и ОБСЕ. Однако, со слов Пескова, на такое предложение не последовало ожидаемого в РФ отклика.

Комментарий кремлевского пресс-секретаря последовал после заявления Джо Байдена, который накануне сказал, что пока у него нет планов контактировать с Путиным, но он мог бы с ним поговорить, если бы тот продемонстрировал интерес к завершению войны. По словам Байдена, он готов к переговорам с Путиным, но только после консультаций с НАТО и союзниками.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска, возможно, отступают из Запорожской области, так как не в состоянии защитить ключевые объекты. Об этом говорится в свежей сводке аналитиков из ISW.

Напомним, что представители США пытаются убедить ближневосточных партнеров передать Украине системы ПВО NASAMS.