США убеждают партнеров на Ближнем Востоке передать Украине системы ПВО NASAMS, – СМИ

По данным журналистов, Пентагон хочет отправить ВСУ зенитно-ракетные комплексы максимум через полгода. Американские передовые системы есть на вооружении у Омана и Катара.

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США вместе с союзниками по НАТО ведут переговоры с представителями стран Ближнего Востока о передаче нескольких систем противовоздушной обороны NASAMS Украине. Об этом сказал генеральный директор компании-производителя систем Raytheon Technologies Грег Хейс в интервью изданию Politico.

Штаты стремятся сделать так, чтобы Украина получила зенитно-ракетные комплексы в период от 3 до 6 месяцев. Пентагон восполнит недостаток ПВО у партнеров на Ближнем Востоке в течение 2 лет, заявил глава компании.

"Мы работаем с парой ближневосточных стран, которые используют NASAMS и пытаемся переправить их в Украину", — заметил Хейс.

Взять системы ПВО для Вооруженных сил Украины (ВСУ) у других стран будет быстрее, чем произвести их в США. По словам Хейса, на создание одной системы NASAMS уходит 2 года из-за процесса покупки электронных компонентов и ракетных двигателей.

[ + – ] Системы ПВО NASAMS есть у Омана и Катара

Договоренность о передаче систем ПВО Украине должна одобрить администрация президента США Джо Байдена, подчеркнул директор.

Какие страны могут передать Украине ПВО NASAMS?

В Raytheon отказались назвать страны Ближнего Востока, у которых собираются взять ПВО. По данным Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA), системы NASAMS есть у Омана и Катара.

Оман подписал контракт с Raytheon в 2014 году на условиях поставки систем NASAMS в ​​2016 году. Катар получил от США разрешение купить NASAMS в 2019 году.

В правительственных уведомлениях не указано, сколько систем закупили Оман и Катар, отмечает Politico.

[ + – ] NASAMS показали 100% эффективности против российских ракет

По словам Хейса, обучение украинских военных использованию передового оборудования — это проблема для США. Норвежцы из компании Kongsberg (разрабатывает NASAMS совместно с Raytheon, — ред.) обучили около 60 украинцев для использования 2 систем NASAMS.

Процесс обучения использованию NASAMS, по данным журналистов, обычно занимает полгода. Украинские специалисты освоили все за 60 дней.

У Raytheon Technologies есть центр поддержки в регионе, где компания может оказать техническую поддержку после развертывания подразделений, заключил глава компании.

Напомним, что накануне Пентагон заключил контракт с Raytheon Technologies на сумму 1,2 млрд долларов на закупку систем NASAMS для Украины. Специалисты планируют завершить работы к 28 ноября 2025 года.

Украинское военное командование недавно определилось с эшелонированной системой для организации работы ПВО. В основе системы будут немецкая ПВО IRIS-T, а также американские NASAMS и Patriot.

Американские военные ранее признали, что системы противовоздушной обороны NASAMS показали 100% эффективности против российских ракет.