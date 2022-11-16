Пентагон признал системы NASAMS самыми эффективными в борьбе с ракетными обстрелами РФ

По словам главы Минобороны США Ллойда Остина, во время массовых ракетных ударов по Украине со стороны ВС РФ 15 октября, система ПВО NASAMS зарекомендовала себя эффективнее всего.

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Системы противовоздушной обороны NASAMS оказались на сто процентов эффективными против крылатых ракет, которыми ВС РФ атакуют Украину. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин во время седьмой встречи Контактной группы в формате "Рамштайн".

"NASAMS вчера продемонстрировали успех на 100% в перехвате российских ракет во время жестокой бомбардировки Кремля", — сказал глава Пентагона.

Ллой Остин отметил, что в то время как Россия продолжает свои безжалостные бомбардировки государства доброй воли продолжают поддержку Украины.

Он призвал государства доброй воли скоординироваться и направить все усилия на то, чтоб Украина и в дальнейшем удерживала инициативу на поле боя.

Системы ПВО NASAMS: что это такое

Это передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, NASAMS может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и другие цели.

Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия.

Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon.

Основная тактическая единица ЗРК NASAMS — батарея. В ее состав входят три огневых взвода. Состоит из 12 ПУ по 6 ЗУР, 3 РЛС + оптоэлектронный комплекс наведения NTAS.

Напомним, 16 октября США собрали седьмое заседание в формате "Рамштайн". Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сообщила о предоставлении Украине систем ПВО малой дальности M1097 Avenger и дополнительных ракетных комплексов MIM-23 Hawk.

Ранее сообщалось, что США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут систем противовоздушной обороны для Hawk и ЗРК Avenger. По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Киев получил четыре ЗРК Avenger, оснащенных ракетами Stinger.