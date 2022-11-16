Пентагон визнав системи NASAMS найефективнішими у боротьбі з ракетними обстрілами РФ

За словами глави Міноборони США Ллойда Остіна, під час масових ракетних ударів по Україні з боку ЗС РФ 15 жовтня, система ППО NASAMS зарекомендувала себе найефективніше.

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Системи протиповітряної оборони NASAMS виявилися повністю ефективними проти крилатих ракет, якими ЗС РФ атакують Україну. Таку заяву зробив голова Пентагону Ллойд Остін під час сьомої зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн".

"NASAMS учора продемонстрували успіх на 100% у перехопленні російських ракет під час жорстокого бомбардування Кремля", — сказав глава Пентагону.

Ллой Остін зазначив, що в той час, як Росія продовжує свої безжальні бомбардування, держави доброї волі продовжують підтримку України.

Він закликав держави доброї волі скоординуватися та спрямувати всі зусилля на те, щоб Україна й надалі утримувала ініціативу на полі бою.

Системи ППО NASAMS: що це таке

Це пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневровими аеродинамічних цілей на малих та середніх висотах, NASAMS може знищувати БПЛА, балістичні ракети, вертольоти, літаки, крилаті ракети та інші цілі.

Належить до систем ППО малого-середнього радіуса дії.

Комплекс розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace спільно з американською фірмою Raytheon.

Основна тактична одиниця ЗРК NASAMS — батарея. До її складу входять три вогневі взводи. Складається із 12 ПУ по 6 ЗУР, 3 РЛС + оптоелектронний комплекс наведення NTAS.

Нагадаємо, 16 жовтня США зібрали сьоме засідання у форматі "Рамштайн". Прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх повідомила про надання Україні систем ППО малої дальності M1097 Avenger та додаткових ракетних комплексів MIM-23 Hawk.

Раніше повідомлялося, що США анонсували новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони для Hawk та ЗРК Avenger. За словами радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, Київ отримав чотири ЗРК Avenger, оснащені ракетами Stinger.