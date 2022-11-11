Боротьба продовжується: США збирають сьоме засідання у форматі "Рамштайн"

Прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх повідомила про надання Україні систем ППО малої дальності M1097 Avenger та додаткових ракетних комплексів MIM-23 Hawk.

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Сполучені Штати Америки збирають сьоме засідання Контактної групи з оборони України за участю понад 50 країн світу у форматі "Рамштайн". Зустріч має відбутися наступного тижня, 16 листопада, в режимі онлайн, повідомила під час брифінгу речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Представниця Міноборони США наголосила, що боротьба з агресором триває.

"Ця зустріч проходитиме віртуально тут, у Пентагоні, і дозволить міністру та міністрам оборони майже 50 країн обговорити зусилля щодо забезпечення України засобами для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії", — заявила Сінгх.

Спікерка Міноборони США не стала розкривати подробиці про новий пакет військової допомоги Україні та про терміни постачання, але зазначила, що до нього буде включено постачання систем ППО малої дальності Avenger та додаткових ракетних комплексів MIM-23 Hawk.

Що стосується постачання переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger, то Сінгх повідомила, що в Пентагоні поки що оцінюють таку можливість.

"Ми маємо намір надати Україні те, що їй потрібно на полі бою і щодня, тому ми постійно оцінюємо нашу готовність", — сказала прессекретарка.

Раніше повідомлялося, що США анонсували новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони для Hawk та ЗРК Avenger. За словами радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, Київ отримав чотири ЗРК Avenger, оснащені ракетами Stinger.

Оглядачі видання CNS припустили, що перемога республіканців на виборах у США не призведе до скорочення військової допомоги Україні. Цей прогноз ґрунтується на тому, що представник республіканської партії США Майкл Маккол, який претендує на керівництво комітетом із закордонних справ, знову закликав США озброїти Україну "правильною зброєю" — ракетами великої дальності ATACMS.