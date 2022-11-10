Ракети для Hawk та ЗРК Avenger: у США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Заплановані постачання доповнять інші засоби протиповітряної оборони, які союзники США вже передали Києву.

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Білий дім анонсував новий пакет військової допомоги для України. Про це сьогодні, 10 листопада, під час брифінгу оголосив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

За його словами, США готуються передати Києву ракети для систем протиповітряної оборони для Hawk та ЗРК Avenger, оснащених ракетами Stinger.

"Сьогодні Сполучені Штати оголосять про ще один пакет безпеки для України, зокрема про важливі пожертвування для засобів протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про ракети для систем протиповітряної оборони Hawk і для американських зенітно-ракетних комплексів Avenger, оснащених ракетами Stinger", –– прокоментував представник Білого дому.

Він уточнив, що Київ отримав чотири ЗРК Avenger.

Як наголошує Салліван, заплановані постачання зможуть доповнити інші засоби ППО, про які вже оголошували союзники США на засіданнях Контактної групи з питань оборони України.

"Минулого тижня, коли я був у Києві, я мав можливість обговорити безпосередньо з президентом Володимиром Зеленським і його командою на місці, чого саме потребує Україна якомога сильнішої позиції на полі бою", –– додав представник адміністрації Байдена.

Він зазначив, що посилення системи протиповітряної оборони відіграє пріоритетну роль для України у контексті того, що Росія атакує крилатими ракетами та дронами іранського виробництва критичну інфраструктуру в країні.

Що таке ЗРК Avenger?

Самохідний зенітно-ракетний комплекс Avenger забезпечує мобільну протиповітряну оборону малої дальності для наземних підрозділів від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, літаків і гелікоптерів на малих висотах.

Розроблено Boeing Aerospace Company разом із General Electric для ураження повітряних цілей на висотах до 3 800 м та дальності до 5 500 м.

[ + – ] Сьогоднішній брифінг за участю Джейка Саллівана

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена не надасть Україні сучасних безпілотників Gray Eagle MQ-1C через страх ескалації на фронті. Деякі представники Білого дому також переймаються тим, що в разі знищення безпілотника на полі бою ворог може отримати секретні технології його виробництва.

Раніше представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер розповів, що США зосереджені на тому, щоб допомогти Збройним силам України звільнити територію Херсонської області до настання зими.