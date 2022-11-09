Битва за Херсон: США допоможуть Україні повернути регіон до початку зими, — Пентагон

Генерал Пет Райдер зазначив, що США надають допомогу згідно із запитами Міноборони України, але в пріоритеті залишаються постачання систем ППО.

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Російські війська біля тимчасово окупованого Херсона окопуються і готують оборонні споруди. Зі свого боку, Сполучені Штати на сьогодні зосереджені на тому, щоб допомогти Збройним силам України звільнити території до настання зимового часу. Про це 8 листопада під час брифінгу розповів представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

На думку американського генерала, обидві сторони зіштовхнуться зі складнощами, пов'язаними з погодними умовами — з наближенням зими такі фактори, як рельєф місцевості, бруд, сніг, ожеледиця, становитимуть проблему не лише для української армії, а й для росіян. Тому українські війська використовують час і продовжують контрнаступ, а окупанти зміцнюють свої оборонні позиції.

"І тому наша увага буде, як і раніше, зосереджена на підтримці українців у цій боротьбі у міру того, як ми входитимемо в зимовий час, щоб у них був найкращий шанс повернути свою територію", — сказав Райдер.

Журналісти запитали про яку саме допомогу йдеться, натякнувши на запит української сторони на постачання систем C-RAM, які необхідні для боротьби з іранськими дронами. На це представник Пентагону відповів, що США надає військову допомогу згідно із запитами з Міністерства оборони України та після консультацій із союзниками та партнерами. Однак у пріоритеті залишаються постачання систем ППО.

Раніше повідомлялося, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide. Глава Міноборони України Олексій Резніков не уточнив, коли саме було здійснено постачання, але зазначив, що західні ЗРК суттєво посилять протиповітряну оборону України.

Заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов розповів про швидку "розв'язку подій" у регіоні. За його словами, Херсон перебуває в очікуванні, але окупанти готові до будь-яких рішень, навіть найскладніших.