В Україну прибули комплекси NASAMS та Aspide, — Резніков (фото)

Глава Міноборони подякував за допомогою Норвегії, Іспанії та США, і додав, що західне озброєння посилять українську ППО.

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В Україну прибули зенітні ракетні комплекси NASAMS та Aspide. Цю інформацію у своєму мікроблозі Twitter повідомив голова Міністерства оборони Олексій Резніков.

Профільний міністр офіційно підтвердив, що зенітні ракетні комплекси NASAMS та Aspide прибули до України.

Резніков у своєму мікроблозі не уточнив, коли саме було здійснено постачання західного озброєння, але додав, що ЗРК, що прибули, суттєво посилять українську ППО.

"Дивіться хто тут! Це озброєння значно посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішим. Ми продовжуватимемо збивати ворожі цілі, які атакують нас", — продовжив Олексій Резніков у своєму мікроблозі.

Глава Міноборони також окремо подякував Норвегії, Іспанії та Сполученим Штатам за відправлення зенітних ракетних комплексів NASAMS та Aspide.

[ + – ] В Україну прибули зенітні ракетні комплекси NASAMS та Aspide

ЗРК Aspide — сухопутний зенітний ракетний комплекс малої дальності. ЗРК Aspide використовують для протиповітряної оборони районів або об'єктів. Комплекс успішно застосовується для знищення літаків, гелікоптерів, а також БПЛА. Максимальна висота поразки цілі становить 6 км.

ЗРК NASAMS — пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс. ЗРК призначений для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями на малих та середніх висотах. Комплекс NASAMS може знищувати дрони, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети та інші повітряні цілі, які вміють маневрувати.

Зазначимо, що на початку жовтня Міністерство оборони Іспанії повідомило, що українські військовослужбовці проходять навчання з експлуатації зенітних ракетних комплексів Aspide. Навчальна місія бійців Збройних сил України мала завершитися 14 жовтня, а на 1 листопада було заплановано приїзд до європейської країни нової групи солдатів.

Вже на початку листопада видання The NYT повідомляло, що українські військовослужбовці закінчують навчання на ЗРК NASAMS, а західне озброєння буде відправлене до України найближчими днями.