"Поки не виграють війну": українські військові навчаються в Іспанії керувати ЗРК Aspide

У Міноборони Іспанії повідомили, що місія навчання закінчиться 14 жовтня. Проте вже 1 листопада до країни на навчання прибуде нова група українських військових.

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Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес відвідала ескадрилью підтримки повітряного розгортання (EADA) на авіабазі Сарагоса, де 19 українських військовослужбовців проходять навчання з роботи із ЗРК Aspide. Про це повідомляє сайт Міноборони Іспанії.

У повідомленні йдеться, що навчання відбувається у рамках зобов'язання Міністерства оборони щодо надання стійкої підтримки Україні.

Відомство також повідомляє, що ЗРК дозволить ЗСУ діяти автономно в районі бойових дій. Також вона працюватиме як система стримування. Навчання поділено на дві частини: одна для системних операторів та інша для обслуговуючого персоналу (зброярі, механіки та електронники).

Як заявила Роблес, вона висловила українським військовим підтримку та визнання від імені усієї Іспанії.

"Ваше перебування тут для нас є способом показати вам нашу вдячність та захоплення. Весь український народ і ви показали, що ви хоробри та героїчні", — сказав міністр.

За її словами, Іспанія відчуває близькість з Україною як із країною, а тому підтримуватиме її доти, доки війну не буде виграно повністю.

"Україна подає приклад світу, це приклад для всіх громадян, а також іспанських військових", — сказала Роблес.

Що таке ЗРК Aspide

Spada Aspide є сухопутним ЗРК малої дальності. Його використовують для протиповітряної оборони районів або об'єктів. Комплекс дієвий проти літаків, гелікоптерів, а також БПЛА. Максимальна висота поразки мети – 6 км.

Раніше Фокус повідомляв, що у Кремлі перекладають провину за військові невдачі на генералів. За словами журналістів, з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого щонайменше вісім генералів армії РФ було звільнено.

Також ми писали, що над Києвом зведуть спеціальний купол для захисту від дронів-камікадзе. Купол буде мережею БПЛА-перехоплювачів, здатних протидіяти атакам іранських дронів Shahed-136.

Ще нагадаємо, що третина німецьких гаубиць PzH 2000 в Україні потребує ремонту, їх відправлять до Словаччини. За інформацією журналістів, раніше САУ Panzerhaubitze 2000 планували ремонтувати у Польщі, але з цим виникли проблеми через конкуренцію виробників. Можливо, вже є альтернатива.