Над Києвом спорудять спеціальний купол для захисту від дронів-камікадзе (відео)

Купол являтиме собою мережу БПЛА-перехоплювачів, здатних протидіяти атакам іранських дронів Shahed-136.

Related video

Київ хочуть захистити антидроновим куполом, який попередньо назвали "Муромець". Відповідне рішення обговорили 7 жовтня у стінах Київської міської державної адміністрації.

Спільний українсько-канадський проект було поставлено в пріоритет у зв'язку з нещодавніми атаками дронами-камікадзе Білої Церкви.

Відомо, що купол складатиметься з мережі БПЛА-перехоплювачів, здатних попереджати нальоти та протидіяти атакам іранських "шахідів". Будувати захист планують коштом міжнародних донорів.

Президент канадського концерну з виробництва дронів "Dragan Fly", який був присутнім на робочій нараді, пообіцяв Києву повну технічну підтримку.

Сам проєкт "Муромець" широкому загалу представлять на Національному оборонному хакатоні, який пройде в українській столиці з 19 по 21 жовтня.

Раніше ЗСУ розповіли українцям, як розпізнати іранський безпілотник Shahed-136 здалеку. Почувши шум, що нагадує робочу бензопилу або двигун мопеда, варто негайно йти в укриття, тримаючись подалі від об'єктів інфраструктури, які можуть стати ціллю БПЛА.

Військові також розповіли, чим небезпечні Shahed 136 та як із ними боротися. За словами експертів, в арсеналі українських військових є багато ефективних засобів для знищення іранських безпілотників, враховуючи системи ППО та стрілецьку зброю.