Третина німецьких гаубиць PzH 2000 в Україні потребує ремонту, їх відправлять до Словаччини, – ЗМІ

За інформацією журналістів, раніше САУ Panzerhaubitze 2000 планували ремонтувати у Польщі, але з цим виникли проблеми через конкуренцію виробників. Можливо, вже знайшлася альтернатива.

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Третина німецьких САУ Panzerhaubitze 2000, переданих Німеччиною та Нідерландами Україні влітку, вже потребує ремонту. Ймовірно, їх відправлять на лагодження до Словаччини. Про це пише видання Spiegel.

Як уточнюється, всього партнери передали ЗСУ 22 одиниці PzH 2000, проте через їхнє активне використання на фронті частину вже необхідно ремонтувати.

Раніше німецькі гаубиці ремонтували у Литві. Спеціально для обслуговування військової техніки німецькі компанії Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann (KMW) у червні цього року створили підприємство Lithuania Defense Services. Проте транспортування гаубиць до Литви з України виявилося надто затратним, тому Берлін вирішив шукати альтернативний варіант.

Як стало відомо, уряд Німеччини опрацьовував із мюнхенським виробником KMW питання створення ремонтного центру на території Польщі поблизу українського кордону. Однак польська державна військова компанія PGZ вимагає німецької сторони передати їм передати конфіденційну інформацію про Panzerhaubitze 2000.

Як кажуть представники галузі, це зробити неможливо через конкуренцію на ринку.

З цієї причини KMW та Міністерство оборони Німеччини наразі ведуть переговори зі Словаччиною. Можливо, ремонтна база німецької військової техніки розгорнеться там.

Планується, що ремонт гаубиць у Словаччині розпочнеться до кінця року.

У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що знос гаубиць пов'язаний із занадто високою частотою пострілів. Внаслідок цього механізм заряджання гаубиці отримує велике навантаження. Як уточнюють журналісти, сто пострілів на день вважається завданням високої інтенсивності, проте, мабуть, українські бійці випускають більше снарядів.

Panzerhaubitze 2000 — німецька самохідна артилерійська установка, яка оснащена 155 мм гарматою завдовжки 52 калібри. Також озброєння має систему навігації, автоматизовану систему управління вогнем, ручну систему заряджання з боєкомплектом 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів. Вона здатна виявити вогонь та оснащена системою пожежогасіння. PzH 2000 здатна випускати три снаряди за дев'ять секунд або десять за 56 секунд на дальність до 30 км.

Нагадаємо, перші німецькі гаубиці Panzerhaubitze 2000 Україна отримала у другій половині червня. САУ PzH 2000 стали шостим видом артилерії 155 калібру на службі у ЗСУ.

У вересні Бундесвер заявив, що передасть українській стороні ще чотири Panzerhaubitze 2000 та боєкомплекти до них зі своїх запасів. З 22 САУ 14 передала Німеччина, ще вісім Нідерланди.