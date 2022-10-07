Треть немецких гаубиц PzH 2000 в Украине нуждается в ремонте, их отправят в Словакию, – СМИ

По информации журналистов, ранее САУ Panzerhaubitze 2000 планировали ремонтировать в Польше, но с этим возникли проблемы из-за конкуренции производителей. Возможно, уже нашлась альтернатива.

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Треть немецких САУ Panzerhaubitze 2000, переданных Германией и Нидерландами Украине летом, уже нуждается в ремонте. Вероятно, их отправят на починку в Словакию. Об этом пишет издание Spiegel.

Как уточняется, всего партнеры передали ВСУ 22 единицы PzH 2000, однако из-за их активного использования на фронте часть уже необходимо ремонтировать.

Ранее немецкие гаубицы ремонтировали в Литве. Специально для обслуживания военной техники немецкие компании Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в июне этого года создали предприятие Lithuania Defense Services. Однако транспортировка гаубиц в Литву из Украины оказалась слишком затратной, поэтому Берлин решил искать альтернативный вариант.

Как стало известно, правительство Германии прорабатывало с мюнхинским производителем KMW вопрос создания ремонтного центра на территории Польши поблизости с украинской границей. Однако польская государственная военная компания PGZ потребовала у немецкой стороны передать им передать конфиденциальную информацию о Panzerhaubitze 2000.

Как говорят представители отрасли, это сделать невозможно из-за конкуренции на рынке.

По этой причине KMW и Министерство обороны Германии в настоящее время ведут переговоры со Словакией. Возможно, что ремонтная база немецкой военной техники развернется там.

Планируется, что ремонт гаубиц в Словакии начнется до конца года.

В Министерство обороны Германии считают, что износ гаубиц связан со слишком высокой частотой выстрелов. В результате этого механизм заряжания гаубицы получает большую нагрузку. Как уточняют журналисты, сто выстрелов в день считается задачей высокой интенсивности, однако, по всей видимости, украинские бойцы выпускают больше снарядов.

Panzerhaubitze 2000 — немецкая самоходная артиллерийская установка, которая оснащена 155 мм пушкой длиной в 52 калибра. Также у вооружения есть система навигации, автоматизированная система управления огнем, ручная система заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Она способна обнаружить огонь и оснащена системой пожаротушения. PzH 2000 способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км.

Напомним, первые немецкие гаубицы Panzerhaubitze 2000 Украина получила во второй половине июня. САУ PzH 2000 стали шестым видом артиллерии 155-го калибра на службе у ВСУ.

В сентябре Бундесвер заявил, что передаст украинской стороне еще четыре Panzerhaubitze 2000 и боекомплекты к ним из своих запасов. Из 22 САУ 14 передала Германия, еще восемь –– Нидерланды.