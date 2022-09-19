Украина получит еще 4 САУ Panzerhaubitze 2000 из запасов Бундесвера, — Минобороны ФРГ

Количество Panzerhaubitze 2000 на фронте увеличиться до 22 единиц. Установка способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км.

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Министерство обороны Германии анонсировало дополнительную военную помощь для Украины. Берлин передаст 4 немецких самоходных артиллерийских установки (САУ) Panzerhaubitze 2000 из запасов Бундесвера и боекомплекты к ним. Об этом в оборонном ведомстве ФРГ сообщили в Twitter.

"Несмотря на напряженную материальную ситуацию, Бундесвер поддерживает Украину еще четырьмя Panzerhaubitze 2000, включая боекомплекты", — сказано в сообщении.

В Берлине подчеркнули, что количество САУ Panzerhaubitze 2000, которые получила Украина, увеличиться до 22. Их передали совместно с Нидерландами, из которых 14 — из Германии.

Глава Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт рассказала, что передача вооружения будет начата немедленно после обсуждения с промышленностью вопроса скорейшей поставки отремонтированных Panzerhaubitze 2000.

"Украина очень хвалит эту систему и изъявила желание получить больше гаубиц. Для дальнейшей поддержки Украины в ее мужественной борьбе с жестоким вторжением России Германия выполнит эту просьбу и предоставит еще четыре такие самоходные гаубицы", — сказала она.

Что это за оружие?

Panzerhaubitze 2000 — немецкая самоходная артиллерийская установка, которая была разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann в 1998 году. САУ оснащена 155 мм гаубицей длиной в 52 калибра, системой навигации, автоматизированной системой управления огнем, ручной системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов, системой обнаружения огня и автоматического пожаротушения. Установка способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км.

Напомним, 19 сентября в Минобороны Германии сообщили, что передали Украине РСЗО Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo. Кроме того, с конца сентября Берлин предоставит больше возможностей для обучения украинских бойцов на территории ФРГ.

15 сентября сообщалось, что Литва будет ремонтировать Panzerhaubitze 2000, которые находятся в ВСУ.