Литва будет ремонтировать САУ PzH 2000 в украинских интересах (фото)

Общая военная помощь из Литвы составляет уже 214 млн евро. Теперь в Минобороны анонсировали новый этап — ремонт техники.

Related video

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что его страна берет на себя новую миссию — ремонт САУ PzH 2000, которые принадлежат украинцам. Об этом сообщается на странице министра в Фейсбуке.

"Литва берет на себя новую миссии — ремонт самоходных PzH 2000, которые потом смогут продолжать выполнять поставленные задачи в борьбе с российской агрессией", — написал Анушаускас.

Он также отметил, что всего Литва оказала военной помощи на 214 млн евро, куда также входят 5 млн евро из других ведомств. В комментариях он отметил, что в этой услуге нет ничего необычного, так как война — это не только бои, но и ремонт техники.

На "Милитарном" предполагают, что PzH 2000 будут ремонтировать на предприятии Lithuania Defense Services (LDS) — она уже обслуживает технику немецких концернов Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann. Компания располагается в центральной части Литвы.

[ + – ] Предприятие LDS способно ремонтировать немецкую технику

Также на LDS обслуживают технику Вооруженных сил Латвии и бронетехнику со страны НАТО. Площади предприятия занимают 12 000 квадратных метров. Компания способна обслуживать бронемашины Boxer, PUMA, Bergepanzer, танки Leopard 2 разных модификаций и САУ PzH 2000.

Напомним, в конце июля в немецких СМИ написали, что у ВСУ возникли проблемы с немецкими САУ после месяца использования. Украина вела из них слишком активную стрельбу, гаубицы пришлось отправить на ремонт.

В конце июня Германия и Нидерланды анонсировали передачу еще одной батареи САУ PzH 2000. Таким образом в ВСУ их уже 18 единиц.