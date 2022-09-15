Литва ремонтуватиме САУ PzH 2000 в українських інтересах (фото)

Загальна військова допомога з Литви становить уже 214 млн євро. Тепер у Міноборони анонсували новий етап — ремонт техніки.

Related video

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що його країна бере на себе нову місію — ремонт САУ PzH 2000, які належать українцям. Про це повідомляється на сторінці міністра у Фейсбуці.

"Литва бере на себе нову місію — ремонт самохідних PzH 2000, які потім зможуть продовжувати виконувати поставлені завдання в боротьбі з російською агресією", — написав Анусаускас.

Він також зазначив, що всього Литва надала військову допомогу на 214 млн євро, куди також входять 5 млн євро з інших відомств. У коментарях він зазначив, що в цій послузі немає нічого незвичайного, оскільки війна — це не лише бої, а й ремонт техніки.

На "Мілітарному" припускають, що PzH 2000 ремонтуватимуть на підприємстві Lithuania Defense Services (LDS) — вона вже обслуговує техніку німецьких концернів Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann. Компанія знаходиться в центральній частині Литви.

[ + – ] Підприємство LDS здатне ремонтувати німецьку техніку

Також на LDS обслуговують техніку Збройних сил Латвії та бронетехніку із країни НАТО. Площі підприємства займають 12 000 квадратних метрів. Компанія здатна обслуговувати бронемашини Boxer, PUMA, Bergepanzer, танки Leopard 2 різних модифікацій та САУ PzH 2000.

Нагадаємо, наприкінці липня у німецьких ЗМІ написали, що у ЗСУ виникли проблеми з німецькими САУ після місяця використання. Україна вела з них надто активну стрільбу, гаубиці довелося відправити на ремонт.

Наприкінці червня Німеччина та Нідерланди анонсували передачу ще однієї батареї САУ PzH 2000. Таким чином у ЗСУ їх уже 18 одиниць.