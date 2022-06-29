Нидерланды с Германией поставят Украине еще одну батарею САУ PzH 2000

Вместе с отправкой новой партии САУ, министр обороны Германии Кристин Лабрехт заявила, что больше они не могут поставлять Panzerhaubitze 2000.

Нидерланды вместе с Германией передадут еще по три самоходных артустановки Panzerhaubitze 2000 украинской армии. Об этом сообщает Reuters.

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В Мадриде проходит саммит НАТО, на котором министры обороны Германии Кристин Ламбрехт и Нидерландов Кайса Оллонгрен заявили, что передачей очередной партии САУ PzH 2000 они демонстрируют решительность и преданность Украине. При этом Ламбрехт заявила, что Германия исчерпала возможности для последующих поставок PzH 2000.

Таким образом количество PzH 2000 в украинской армии составит 18 единиц, что составляет полноценный дивизион или три батареи.

САУ PzH — это немецкая артиллерия с высоким уровнем автоматизации всех систем. САУ сама наводится на цель по координатам, корректирует орудие после каждого выстрела, а также быстро перезаряжается. Ствол орудия имеет длину 52 калибра, что позволяет вести стрельбу на дистанцию в 30 км стандартным боеприпасом.

Напомним, 27 июня в сети появились первые фото немецких САУ PzH 2000 на фронте.

21 июня министр обороны Алексей Резников заявил что немецкие PzH 2000 уже на фронте.