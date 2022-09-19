Україна отримає ще 4 САУ Panzerhaubitze 2000 із запасів Бундесверу, — Міноборони ФРН

Кількість Panzerhaubitze 2000 на фронті збільшиться до 22 одиниць. Установка здатна випускати три снаряди за 9 секунд або 10 за 56 секунд на дальність до 30 км.

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Міністерство оборони Німеччини анонсувало додаткову військову допомогу для України. Берлін передасть 4 німецькі самохідні артилерійські установки (САУ) Panzerhaubitze 2000 із запасів Бундесверу та боєкомплекти до них. Про це в оборонному відомстві ФРН повідомили у Twitter.

"Незважаючи на напружену матеріальну ситуацію, Бундесвер підтримує Україну ще чотирма Panzerhaubitze 2000, включаючи боєкомплекти", — йдеться у повідомленні.

У Берліні наголосили, що кількість САУ Panzerhaubitze 2000, які отримала Україна, збільшиться до 22. Їх передали спільно з Нідерландами, з яких 14 — з Німеччини.

Глава Міноборони ФРН Крістіне Ламбрехт розповіла, що передачу озброєння буде розпочато негайно після обговорення з промисловістю питання якнайшвидшого постачання відремонтованих Panzerhaubitze 2000.

"Україна дуже хвалить цю систему і виявила бажання отримати більше гаубиць. Для подальшої підтримки України в її мужній боротьбі з жорстоким вторгненням Росії Німеччина виконає це прохання і надасть ще чотири такі самохідні гаубиці", — сказала вона.

Що то за зброя?

Panzerhaubitze 2000 — німецька самохідна артилерійська установка, розроблена компанією Krauss-Maffei Wegmann в 1998 році. САУ оснащена 155 мм гаубицею довжиною 52 калібру, системою навігації, автоматизованою системою управління вогнем, ручною системою заряджання з боєкомплектом в 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів, системою виявлення вогню та автоматичного пожежогасіння. Установка здатна випускати три снаряди за дев'ять або десять за 56 секунд на дальність до 30 км.

Нагадаємо, 19 вересня в Міноборони Німеччини повідомили, що передали Україні РСЗВ Mars II та 50 бронетранспортерів Dingo. Окрім того, з кінця вересня Берлін надасть більше можливостей для навчання українських бійців на території ФРН.

15 вересня повідомлялося, що Литва ремонтуватиме Panzerhaubitze 2000, які перебувають у ЗСУ.