Німеччина передала Україні обіцяні ракетні системи Mars II та 50 бронетранспортерів Dingo

У Міноборони Німеччини повідомили, що виконують обіцянку щодо постачання озброєнь. А вже з кінця вересня на німецьких військових базах навчатимуть більше українських захисників.

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Німецьке керівництво передало Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню Mars II та 50 бронетранспортерів Dingo. Про це йдеться у Twitter пресслужби Міноборони.

До того ж, представники Міноборони Німеччини заявили, що вже з кінця вересня нададуть більше можливостей для навчання українських захисників на території країни.

"Ми виконуємо обіцянки! Ще дві ракетні системи Mars II та 50 Dingo передані Україні", — повідомила пресслужба відомства, висловивши підтримку Україні у боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність.

Бронетранспортери Dingo ATF

Бронетранспортери Dingo, що їх випускає компанія Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG, знаходяться на озброєнні Бундесверу з 2003 року. Система оснащена дистанційно-керованою туреллю, яка встановлюється на даху середньої частини корпусу. Машина комплектується 7,62 мм кулеметом MG-3, або M3M, також на бронетранспортер може бути встановлений 40 мм автоматичний гранатомет HK GMG.

[ + – ] Бронетранспортер Dingo виробництва Krauss-Maffei Wegmann.

РСЗВ MARS-II

MARS-II — броньована система залпового вогню, яка використовується Бундесвером вже понад 20 років.

Після залпу MARS-II одразу переїжджає на нове місце дислокації, що дозволяє приховати ракетні установки від ворожої артилерії. Час залпу — 55 секунд.

На відміну від HIMARS, MARS-II — на гусеничній тязі. Німецька система має не один, а два контейнери по 6 ракет.

Раніше Фокус повідомляв, що глава Міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт пообіцяла ЗСУ броньовики Dingo та нові установки MARS II з двома сотнями ракет.

Нагадаємо, що російський генерал визнав, що у війні з НАТО ЗС РФ зможуть лише оборонятися, але не наступати, тому рекомендував завдати ядерного удару по Німеччині та Великій Британії. Депутат Андрій Гурулєв погрожує перетворити Велику Британію на "марсіанську пустелю" за допомогою тактичної ядерної зброї.

Зі свого боку, в американському військовому командуванні заявили, що російська армія — це паперовий тигр і розкритикували Байдена за те, що Україні виділяється зброя по шматочках, а не вся зброя, необхідна для ведення бою. При цьому, за словами командування, у Європі є склади з РСЗВ, які стоять без діла.