Американський генерал назвав ЗС РФ паперовим тигром і розкритикував Байдена за постачання зброї

За словами Кіта Келлога, експерта з національної безпеки, Росія насправді виявилася Бельгією з ядерною зброєю. Він закликав дати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки.

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Кіт Келлог, ексрадник президента США з національної безпеки, заявив, що головні бої відбуватимуться на півдні України, у Херсонській області та в Криму. Про це повідомляє Fox News.

"ЗСУ звільнили території навколо Харкова й Ізюма. Якщо поглянути на те, що вони зробили, це вражає. Але, не применшуючи заслуг українців, треба сказати, що лінії постачання росіян були дуже тонкими. На мою думку, кульмінаційний бій має відбутися на півдні, у районі Херсона, Миколаєва, — пояснив Келлог. — Якщо українці зможуть звільнити Херсон, вони підуть на Крим, відріжуть лінію постачання з Криму, і це стане стратегічною поразкою російських сил".

Він нагадав про слова президента Зеленського, що війна почалася в Криму у 2014 році, і там вона має закінчитися.

ЗСУ йдуть до своєї мети, намагаючись відрізати росіян від постачання, якщо це вдасться, Путін матиме великі неприємності, вважає експерт із питань нацбезпеки.

"Вони втратять основну частину своїх підрозділів, вони стягнули для оборони близько 20 БТГ, а це 20 тисяч військових", — зазначив Келлог, додавши, що росіяни не мають тактичних навичок, щоб адекватно відповісти ЗСУ.

"Дайте їм усю зброю, яка потрібна!"

США готують черговий пакет військової допомоги Україні — на 600 млн доларів, і експерт відповів жителям Америки, які запитують, чи є якась користь від постачань західних озброєнь Україні та чи наближають вони кінець війни.

Келлог висловився з критикою на адресу уряду Байдена через те, як постачається зброя.

За його словами, такі системи як HIMARS і далекобійні системи залпового вогню виявилися критично важливими на полі бою.

"Цю програму розробляли давно та призначали для країн Варшавського договору та СРСР, щоб завдати поразки цим елементам", — пояснив експерт.

"Ми даємо по шматочках ... у Європі сидить бригада РСЗВ, то дайте ж їм усе, що потрібно для ведення бою. Не давайте шматочками, не заощаджуйте артилерію, не давайте частинами час від часу", — закликав Келлог представників країн Заходу.

"Я не впевнений, що Сполучені Штати визначилися з тим, що вони хочуть, щоб Україна перемогла. Ми маємо чітко сказати: наша мета — допомогти українцям завдати поразки російській армії, яка перебуває в Україні, і це змусить їх піти", — сказав Келлог, додавши, що після перемоги на полі бою слід розглядати політичну сторону питання.

Росія — це Бельгія з ядерною зброєю

"Генерал Герасимов, високопоставлений воєначальник кілька років тому розробив свою доктрину. Вони відмовилися від радянської військової доктрини, яка передбачала використання численної армії... Вони вигадали таку штуку як БТГ, батальйонно-тактичні групи, куди входить близько 800 солдатів. Вони не використовують комбіновані підрозділи, як американська армія. У ЗС РФ у всьому проглядаються слабкі місця, і українці цим скористалися. Це справді "паперовий тигр". Не хочу говорити це, можливо, я когось ображу, але Росія виявилася Бельгією з ядерною зброєю", — зазначив Келлог.

Для порівняння, площа Бельгії — 30 688 кв. кілометрів, а площа Росії — 17,1 млн кв. кілометрів.

Нагадаємо, що генерал-лейтенант Келлог вважає, що Україні потрібно відрізати й захопити Крим, і Путіну прийде кінець. Для цього, на його думку, слід зосередити значні зусилля в районі Херсонської області й зайти на територію окупованого півострова.

Раніше Фокус повідомляв, що путінські соратники створюють підмогу для розширення війни в Україні, вимагаючи ще агресивніших дій із боку ЗС РФ.