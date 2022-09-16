Американский генерал назвал ВС РФ бумажным тигром и раскритиковал Байдена за поставки оружия

По словам Кита Келлога, эксперта по национальной безопасности, Россия на деле оказалась Бельгией с ядерным оружием. Он призвал дать Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение.

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Кит Келлог, экс-советник президента США по национальной безопасности, заявил, что главные бои будут проходить на юге Украины, в Херсонской области и Крыму. Об этом сообщает Fox News.

"ВСУ освободили территории вокруг Харькова и Изюма. Если взглянуть на то, что они сделали, это впечатляет. Но, не преуменьшая заслуг украинцев, надо сказать, что линии снабжения русских были очень тонкими. По моему мнению, кульминационный бой должен состояться на юге, в районе Херсона, Николаева, — объяснил Келлог. — Если украинцы смогут освободить Херсон, они пойдут на Крым, отрежут линию снабжения с Крыма, и это станет стратегическим поражением российских сил".

Он напомнил о словах президента Зеленского, что война началась в Крыму в 2014 году, и там она должна закончиться.

ВСУ идут к своей цели, пытаясь отрезать русских от снабжения, если это удастся, у Путина будут большие неприятности, считает эксперт по вопросам нацбезопасности.

"Они потеряют основную часть своих подразделений, они стянули для обороны около 20 БТГ, а это 20 тысяч военных", — отметил Келлог, добавив, что у россиян нет тактических навыков, чтобы адекватно ответить ВСУ.

"Дайте им все оружие, которое нужно!"

США готовят очередной пакет военной помощи Украине — на 600 млн долларов, и эксперт ответил жителям Америки, которые задаются вопросом, есть ли какая-то польза от поставок западных вооружений Украине и приближают ли они конец войны.

Келлог высказался с критикой в адрес правительства Байдена из-за того, как поставляется оружие.

По его словам, такие системы, как HIMARS и дальнобойные системы залпового огня, оказались критически важными на поле боя.

"Эта программа разрабатывалась давно и предназначалась для стран Варшавского договора и СССР, чтобы нанести поражение этим элементам", — пояснил эксперт.

"Мы даем по кусочкам… в Европе сидит бригада РСЗО, да дайте же им все, что нужно для ведения боя. Не давайте по кусочкам, не экономьте артиллерию, не давайте частями время от времени", — призвал Келлог представителей стран Запада.

"Я не уверен, что Соединенные Штаты определились с тем, что они хотят, чтобы Украина победила. Мы должны четко сказать: наша цель — помочь украинцам нанести поражение российской армии, которая находится в Украине, и это заставит их уйти", — сказал Келлог, добавив, что уже после победы на поле боя следует рассматривать политическую сторону вопроса.

Россия — это Бельгия с ядерным оружием

"Генерал Герасимов, высокопоставленный военачальник несколько лет назад разработал свою доктрину. Они отказались от советской военной доктрины, предполагавшей использование многочисленной армии… Они придумали такую штуку, как БТГ, батальонно-тактические группы, куда входит около 800 солдат. Они не используют комбинированные подразделения, как американская армия. У ВС РФ во всем просматриваются слабые места, и украинцы этим воспользовались. Это действительно "бумажный тигр". Не хочу говорить это, возможно, я кого-то обижу, но Россия оказалась Бельгией с ядерным оружием", — отметил Келлог.

Для сравнения, площадь Бельгии — 30 688 кв. километров, а площадь России — 17,1 млн кв. километров.

Напомним, что генерал-лейтенант Келлог считает, что Украине нужно отрезать и захватить Крым, и Путину придет конец. Для этого, по его мнению, следует сосредоточить значительные усилия в районе Херсонской области и зайти на территорию оккупированного полуострова.

Ранее Фокус сообщал, что путинские соратники создают подспорье для расширения войны в Украине, требуя еще более агрессивных действий со стороны ВС РФ.